La Primavera torna alla vittoria: 2-0 al Genoa

16 mar 2022

+ -

La Primavera riprende il suo cammino battendo il Genoa tra le mura amiche, nel recupero della 19ª giornata di campionato. Un 2-0 maturato nel primo tempo grazie alle reti di Obert e Luvumbo, sui rispettivi assist di Ceter e Kourfalidis. Prova di qualità e determinazione per i ragazzi di Agostini, che riprendono a far punti dopo la sconfitta con l'Inter disputando una gara impeccabile sotto tutti i punti di vista. La classifica ora vede Inter e Cagliari appaiati al terzo posto, a un punto di distanza dalla Fiorentina: appuntamento a domenica 20 per la prossima sfida casalinga contro il Bologna.

LE SCELTE INIZIALI

Mister Agostini sceglie D’Aniello in porta, protetto dalla linea difensiva composta da Zallu, Iovu, Obert e Noah. A centrocampo spazio a Carboni-Kourfalidis-Cavuoti, davanti gioca Ceter supportato da Luvumbo e Tramoni sugli esterni.

PRIMI MINUTI DI EQUILIBRIO

I rossoblù scendono in campo determinati e concentrati sin da subito, dopo appena 3’ Kourfalidis riesce a penetrare in area guadagnando il primo corner dell’incontro. Dall’altra parte il Genoa risponde con un colpo di testa di Calvani su un calcio d’angolo da destra, risponde pronto e reattivo D’Aniello.

OBERT PER IL VANTAGGIO

Con il passare dei minuti il Cagliari prende in mano il possesso mentre il Genoa si concentra sulla fase difensiva, che fino alla mezz’ora di gioco scorre senza sbavature. A spezzare l’equilibrio ci pensa Obert al 33’: ottima la sponda di Ceter che permette al difensore slovacco, in prestito dalla prima squadra, di concludere il suo coast to coast con un mancino che batte Corci sul primo palo.

RADDOPPIO ROSSOBLÙ

Passati in vantaggio i padroni di casa guadagnano ulteriore fiducia e continuano ad attaccare con insistenza. Al 41’ prima Zallu poi Luvumbo sciupano una clamorosa occasione dentro l’area piccola sugli sviluppi di un corner, un minuto più tardi però l’angolano si fa perdonare siglando il 2-0: straordinaria la discesa di Kourfalidis sulla destra e per Luvumbo è un gioco da ragazzi accompagnare in rete l’assist del compagno. Si va al riposo con i rossoblù avanti di due reti.

D’ANIELLO PROVVIDENZIALE

Nel secondo tempo i ritmi sono da subito alti con il Genoa che spinge alla caccia di un gol che possa accorciare le distanze: al 61’ D’Aniello si immola su una deviazione sotto porta di Bamba a colpo sicuro. Al 63’ Tramoni libera il mancino dal limite costringendo il portiere genoano a rifugiarsi in corner.

VINCE IL CAGLIARI

Gli ultimi venti minuti di gara non regalano grandi emozioni in termini di occasioni da gol, tuttavia poco prima del novantesimo è ancora strepitoso D’Aniello sempre su Bamba. Qualche minuto prima era stato Iovu a sfiorare il 3-0 con un’incornata di poco a lato. L’arbitro decreta tre minuti di recupero, ma la gara di fatto è già virtualmente chiusa: vince il Cagliari 2-0.



LE PAROLE DI AGOSTINI

“Si è vista una squadra matura, che ha interpretato bene i momenti della gara disinnescando quasi del tutto un Genoa che si è confermata formazione ostica, fisica e in grado di farti giocare male. Bisogna fare i complimenti a tutti, chi dall’inizio e chi in corsa, ha messo in campo enorme attenzione e dedizione, dimostrando una volta di più le qualità di un gruppo che ha valide soluzioni in ogni reparto. Ovviamente speriamo di recuperare presto i ragazzi che sono fuori, difficile fare previsioni, è importante esserci tutti per continuare a coltivare i nostri obiettivi, ma sono sereno quando vedo prove come quella odierna.

Sicuramente oggi D’Aniello merita una menzione, è stato decisivo in tre circostanze, quando abbiamo abbassato un attimo la tensione rischiando di riaprire la gara. Sono questi i dettagli su cui lavorare per rimanere a certi livelli. Ceter? Sta crescendo, è normale che giocare gli faccia bene, oggi ha servito un assist e fatto da riferimento offensivo andando anche in campo aperto, come ci serviva per completare il nostro gioco. Tornare alla vittoria è importante per il morale, perché ritroviamo punti pesanti dopo alcune gare in cui il risultato non era arrivato per questione di episodi pur non mancando la prestazione, la classifica rimane compatta ma sicuramente avere un buon vantaggio su chi insegue deve darci fiducia nel continuare a lavorare, a cominciare da domenica quando arriverà un Bologna in grande salute e quindi molto probante”.



IL TABELLINO

CAGLIARI-GENOA PRIMAVERA 2-0

CAGLIARI: D’Aniello, Zallu, Obert (72′ Sulis), Iovu, Noah, Kourfalidis, Carboni (79′ Corsini), Cavuoti (60′ Schirru), Tramoni (79′ Vinciguerra), Ceter, Luvumbo (60′ Pulina). A disposizione: Lolic, Fusco, Pintus, Murru, Yanken. All. Alessandro Agostini

GENOA: Corci, Marcandalli, Calvani, Bolcano; Dellepiane (45′ Ambrosini), Cenci (62′ Macca), Accornero (81′ Fini), Sadiku (45′ Biaggi), Parodi; Besaggio, Likendja (45′ Bamba). A disposizione: Velcea, Ascioti, Nesci, Ghigliotti, Palella, Vassallo. All. Luca Chiappino

ARBITRO: Domenico Mirabella di Napoli (Porcheddu-D'Ascanio)

AMMONIZIONI: Noah, Cavuoti, Tramoni, Corsini (C), Marcandalli (G)

RETI: 33′ Obert, 42′ Luvumbo