Primavera, 2-2 con la Sampdoria

09 mar 2022

Un pareggio ottenuto con il cuore per la Primavera rossoblù, arrivato in rimonta contro un avversario insidioso come la Sampdoria. Il primo tempo si è chiuso con i blucerchiati avanti di due reti, nella ripresa ci hanno pensato Palomba e Kourfalidis a pareggiare la sfida e assestare il risultato sul 2-2. Bellissima la rete del centrocampista greco, di pregevole fattura anche la prima marcatura di Di Stefano: una partita divertente ed equilibrata che si è chiusa con un punto a testa per le due squadre.

LE SCELTE INIZIALI

Mister Agostini può contare sul rientro di Kourfalidis, impegnato con la prima squadra la scorsa giornata. Con lui sono Conti e Cavuoti a occupare la mediana. In difesa la coppia centrale è composta da Palomba e Obert, con Noah e Sulis laterali; tra i pali gioca D’Aniello. In attacco Yanken punta centrale, con Masala e Tramoni a supporto sugli esterni.

SUBITO DUE OCCASIONI

Comincia forte la Samp che si rende pericolosa al 6’ con una conclusione di Di Stefano, bravo D’Aniello a opporsi in due tempi. Risponde il Cagliari al 12’ con una palla d’oro di Tramoni per Masala, l’attaccante di Sorso conclude con il mancino ma anche in questo caso è ottimo l’intervento del portiere a salvare il risultato.

ANNULLATO IL GOL DI PALOMBA

Poco prima della mezz’ora di gioco i rossoblù illuminano il Campo 1 di Asseminello con una grande ripartenza imbastita da Cavuoti e proseguita da Kourfalidis, al tiro ci arriva Tramoni che costringe Saio a rifugiarsi in corner. Sul successivo calcio d’angolo Palomba svetta più in alto di tutti e insacca in rete, ma l’arbitro annulla il gol.

SAMPDORIA IN VANTAGGIO

La gara vive di continui capovolgimenti di fronte e al 29’ i blucerchiati si portano in vantaggio grazie a uno straordinario gol di Di Stefano: imparabile il suo siluro di destro dalla trequarti che si insacca perfettamente sotto l’incrocio.

REAZIONE ROSSOBLÙ

I ragazzi di Agostini reagiscono veementemente allo svantaggio e al 31’ Kourfalidis riesce a penetrare nella retroguardia avversaria, qualche protesta dei padroni di casa per un contatto in area. Successivamente a rendersi pericolosi sono Yanken e Tramoni, si salva la Samp.

RADDOPPIO BLUCERCHIATO

Allo scadere del primo tempo una doccia fredda per i rossoblù: incomprensione tra Obert e D’Aniello e palla che scorre verso Di Stefano, tutto solo a porta spalancata l’attaccante classe 2002 non può sbagliare. Si va al riposo con gli ospiti avanti di due gol.

PALOMBA ACCORCIA LE DISTANZE

La ripresa vede un Cagliari da subito voglioso di riprendere in mano la gara. Al 59’ Tramoni si inventa una serie di dribbling ubriacanti dentro l’area che gli permettono di liberare il mancino e impegnare Saio, sulla respinta del portiere si avventa Palomba che insacca di testa e accorcia le distanze. 1-2 quando mancano trenta minuti al termine.

KOURFALIDIS LA PAREGGIA

Qualche minuto più tardi Kourfalidis si lancia in un'azione solitaria e dalla trequarti lascia partire un destro secco e imparabile: travolgente l’esplosività del capitano rossoblù, la sua rete è un capolavoro. Al 66’ Cagliari-Sampdoria è sul 2-2.

ULTIMI MINUTI DI INTENSITÀ

Con il risultato di nuovo in parità torna l’equilibrio in campo e le due squadre ricominciano a giocare palla su palla. Entrambi gli allenatori si affidano ai cambi: è Luvumbo il più pericoloso tra i nuovi entrati, all’88’ l'angolano riceve un’ottima palla da un superbo Kourfalidis ma strozza troppo la conclusione facilitando l’intervento del portiere. L’intensità rimane al massimo sino al triplice fischio dell’arbitro: 2-2 il risultato finale, probabilmente quello più giusto per quanto visto nei novantacinque minuti.



LE PAROLE DI AGOSTINI

"Siamo partiti un po' contratti, poi però abbiamo preso in mano la gara senza riuscire a sbloccarla. Quando, poi, ti trovi all'intervallo sotto di due reti si fa complicata, ma nella ripresa i ragazzi sono entrati in campo con lo spirito che li contraddistingue e alla fine penso che se ci fosse una squadra che meritava la vittoria questa era il Cagliari. Ho fatto i complimenti ai miei perché abbiamo reagito con animo e intelligenza, tutti hanno fornito una grande prova ed è un pareggio utile al nostro cammino. La classifica è molto corta, fa strano perché siamo nel cuore del girone di ritorno ed è tutto in discussione di partita in partita, questo deve farci capire che ogni sfida va affrontata con estrema attenzione per poi tirare le somme solo all'ultimo tuffo".



IL TABELLINO

CAGLIARI-SAMPDORIA PRIMAVERA 2-2

CAGLIARI: D’Aniello, Obert, Palomba, Conti (73′ Carboni), Kourfalidis, Masala (47′ Pulina), Noah, Cavuoti, Tramoni, Sulis (73′ Zallu), Yanken (69′ Luvumbo). A disposizione: Fusco, Zallu, Iovu, Delpupo, Corsini, Caddeo, Schirru, Murru, Secci. All Alessandro Agostini

SAMPDORIA: Saio, Villa, Migliardi, Bonfanti (80′ Polli), Somma (63′ Sepe), Paoletti, Montevago, Di Stefano, Malagrida (80′ Bianchi), Pozzato (73′ Bontempi), Yepes. A disposizione: Tantalocchi, Samotti, Dolcini, Chilafi, Leonardi, Porcu, Bonavita, Musso. All. Felice Tufano

ARBITRO: Luca Cherchi di Carbonia (Bahri-Collu)

AMMONITI: Montevago (S), Bianchi (S), Villa (S), Paoletti (S)

RETI: 29′ Di Stefano (S), 46′ Di Stefano (S), 59′ Palomba (C), 66′ Kourfalidis (C)