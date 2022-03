Agostini: "Puniti dagli episodi"

05 mar 2022

+ -

La Primavera rossoblù si ferma in casa del Sassuolo interrompendo la lunga striscia positiva. Alessandro Agostini commenta la prova in terra emiliana e guarda già al prossimo impegno, mercoledì alle 13 in casa contro la Sampdoria.

GARA DIFFICILE

“Ci aspettavamo una gara molto tosta, come da classifica del Sassuolo e alla luce della sfida di andata. Abbiamo cercato di prendere in mano le redini della gara creando diverse opportunità che non siamo riusciti a sfruttare per un pizzico di imprecisione e di sfortuna. Ci condannano un paio di episodi, i ragazzi hanno dimostrato anche oggi la loro capacità di giocare e lottare insieme, esprimendosi da collettivo che ha valori importanti".

CAMMINO SUPER

Non si può sempre vincere, è vero che questo gruppo straordinario ha un ruolino super, però ci sono anche gli avversari e il calcio è fatto di situazioni che non sempre possono sorriderti. Parliamo comunque di giovani atleti ancora alle soglie del professionismo, per i quali l’asticella viene messa in alto ma allo stesso tempo vanno considerati tutti gli aspetti legati alla loro crescita, vedi la possibilità di alternare risultati positivi e negativi, prestazioni più o meno buone”.

ARRIVA LA SAMP

“Sappiamo quanto sia arduo il cammino in un campionato molto equilibrato, basta notare le distanze minime tra vetta e zona centrale. Andiamo avanti sereni, consci delle nostre qualità, con la ferma intenzione di farci trovare pronti per l’immediato impegno di mercoledì e con lo spirito di chi affronta una partita alla volta”.

LE SCELTE OFFENSIVE

“Oggi ci è mancato il gol, le occasioni le abbiamo create ma stavolta non siamo riusciti a concretizzarle, dovremo lavorarci. Gagliano in attacco? Operiamo in costante coordinamento con la prima squadra e avere Luca con noi era una occasione importante per il gruppo e per lui che poteva acquisire minutaggio, con un centravanti con le sue caratteristiche era normale cambiare qualcosa a livello tattico e Luvumbo anche in posizione più laterale ha dimostrato di sapere essere molto pericoloso. Davanti abbiamo molte soluzioni e siamo abituati a ruotare sia gli elementi che la tipologia di gioco in base a chi va in campo”.