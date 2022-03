Primavera sconfitta in trasferta

05 mar 2022

La Primavera perde 2-0 in casa del Sassuolo, interrompendo una lunghissima striscia positiva. La battuta d’arresto arriva contro una squadra che era stata fatale anche nel girone d’andata: la sfida è stata equilibrata e divertente, ma i neroverdi sono riusciti a colpire con più cinismo nei momenti topici del match. Per i rossoblù la possibilità di rifarsi già mercoledì 9 contro la Sampdoria ad Asseminello.

LE SCELTE INIZIALI

Alessandro Agostini schiera i suoi ragazzi con il consueto 4-3-3: D’Aniello tra i pali, davanti a lui la retroguardia composta da Zallu, Palomba, Iovu e Noah. Cabina di regia affidata a Conti, con Carboni e Cavuoti interni. Davanti gioca Gagliano in prestito dalla prima squadra, Luvumbo e Tramoni lo sostengono sugli esterni.

SUBITO OCCASIONE SASSUOLO

Spingono subito sull’acceleratore i padroni di casa, pericolosi già al 7’ con Paz che da posizione defilata sulla destra calcia impattando la parte interna del palo. Poco dopo è Mata a impegnare D’Aniello che non blocca la sfera, salva tutto Iovu.

LUVUMBO SUONA LA CARICA

Passati i primi 20 minuti a tinte neroverdi, il Cagliari alza il baricentro e comincia a macinare gioco di qualità. Su tutti spicca Luvumbo, che spinge con forza sulla fascia destra e al 24’ costringe il portiere avversario all’intervento.

TRAMONI SFIORA LO 0-1

La gara si gioca prevalentemente sul piano dell’intensità, tanti i duelli in mezzo al campo che rendono l’incontro acceso ed equilibrato. Al 36’ Carboni vede uno spiraglio per Tramoni lanciato a rete, il corso controlla ma non riesce a superare Vitale nell’uno contro uno. Poco altro da segnalare fino al fischio dell’arbitro, si va al riposo sullo 0-0.

ANCORA EQUILIBRIO

La ripresa inizia come era finito il primo tempo, senza particolari sussulti e con grande equilibrio tra le due squadre. Al 52’ ci prova Gagliano da una posizione molto complessa, nessun pericolo per gli emiliani. Poco dopo Luvumbo conclude in porta e Vitale si oppone ancora una volta.

VANTAGGIO NEROVERDE

Una fiammata di D’Andrea sblocca la gara: l’attaccante di casa riceve la sfera in area e la difende tra Iovu e Noah, riuscendo con una zampata a servire l’accorrente Ferrara che tutto solo non sbaglia a due passi da D’Aniello. Al 72’ Sassuolo-Cagliari è sull’1-0.

LA REAZIONE ROSSOBLÙ

Il gol subito convince Agostini a operare due cambi in attacco: dentro Masala e Yanken per Tramoni e Gagliano. Al 74’ Luvumbo sbuca da una mischia nell’area piccola non trovando il tap-in vincente per un soffio. Qualche minuto più tardi si ostacolano Yanken e ancora Luvumbo da buona posizione.

VINCE IL SASSUOLO

Come spesso capita nel calcio, il Sassuolo raddoppia nel momento di maggior spinta rossoblù: ancora un tarantolato D’Andrea cerca in profondità Samele, il numero 23 si ritrova la palla tra i piedi spalle alla porta e senza pensarci troppo si gira e insacca dove D’Aniello non può arrivare. Il 2-0 all’87’ mette definitivamente in ghiaccio la gara: vince il Sassuolo, per i ragazzi di Agostini la possibilità di rifarsi già mercoledì prossimo contro la Sampdoria ad Asseminello.





IL TABELLINO

SASSUOLO CAGLIARI PRIMAVERA 2-0 

SASSUOLO: Vitale, Pieragnolo, Flamingo, Zenelaj, Paz Blandon (Cehu 64′), D’Andrea (Diawara 88′), Mata (Ferrara 64′), Romagna (Miranda 45′), Samele, Toure (Arcopinto 76′), Abubakar. A disposizione: Zacchi, Ahmed, Macchioni, Ngingi, Cavallini, Casolari, Forchignone. All. Bigica

CAGLIARI: D’Aniello, Zallu (Sulis 90′), Palomba, Conti, Iovu, Carboni (Pulina 80′), Gagliano (Yanken 72′), Noah, Cavuoti (Del Pupo 90′), Tramoni (Masala 72′), Luvumbo. A disposizione: Lolic, Corsini, Schirru, Vitale, Pulina, Sulis, Murru, Secci. All. Agostini

ARBITRO: Matteo Gualtieri (Spina-Palla)

AMMONIZIONI: Zallu (C), Gagliano (C), Carboni (C), Zenelaj (S) 

RETI: 72′ Ferrara, 87′ Samele