La Primavera vince tra le mura amiche

28 feb 2022

La Primavera rossoblù torna alla vittoria: 4-2 il risultato finale contro la Spal, decidono una doppietta di Luvumbo e i gol di Kourfalidis e Yanken. Una partita divertente e ben giocata da entrambe le squadre, lottata fino al gol del Cagliari al novantesimo che ha chiuso la contesa. La Spal è passata in vantaggio dopo venti minuti, Kourfalidis e Luvumbo l’hanno ribaltata nel primo tempo. A inizio ripresa gli ospiti hanno trovato ancora una volta la via del gol con Noireau-Dauriat, dieci minuti più tardi Luvumbo ha siglato la sua prima doppietta stagionale riportando in vantaggio i suoi. A chiudere i giochi ci ha pensato Yanken allo scadere, servito alla grande da Sulis. Per i ragazzi di Agostini si tratta di una vittoria che permette di accorciare sulla Roma capolista, sconfitta 3-0 a Verona. Il prossimo appuntamento è fissato per il 5 marzo contro il Sassuolo in trasferta.

LE SCELTE INIZIALI

Mister Agostini può contare su Obert in prestito dalla prima squadra, con lui a protezione di D’Aniello ci sono Zallu, Palomba e Noah. Mediana a tre con Conti vertice basso e Cavuoti-Kourfalidis interni, davanti Masala e Tramoni agiscono a sostegno della punta centrale Luvumbo.

SPAL SUBITO AVANTI

Il match parte vivace, il primo squillo è della Spal al 2’ con Orfei che manda di poco a lato. Poco più tardi i rossoblù hanno due chance nel giro di pochi minuti, prima con Tramoni poi con Masala. Al 21’ la Spal trova leggermente impreparata la difesa di casa e Wilke nell’uno contro uno infila un incolpevole D’Aniello.

KOURFALIDIS PAREGGIA

Il gol subito scatena la reazione del Cagliari, che mette alle strette i ferraresi trovando il pareggio con Kourfalidis. Bravo Luvumbo, servito da un lancio millimetrico di Conti, a prendersi il fondo dell'area servendo l’accorrente capitano rossoblù, che da due passi non sbaglia. Al 28’ il risultato torna in parità.

LUVUMBO LA RIBALTA

Con l’equilibrio ritrovato i ragazzi di Agostini cominciano a macinare gioco e imbrigliare gli avversari. Gli ospiti rispondono colpo su colpo, dando vita a una partita bella e divertente. Al 35’ la svolta firmata Luvumbo: l’angolano riceve palla sulla destra e semina il panico nella difesa spallina, concludendo d’esterno dopo una serie di dribbling ubriacanti. Il suo gol permette al Cagliari di chiudere il primo tempo in vantaggio.

GLI OSPITI SEGNANO ANCORA

La ripresa inizia con il pareggio della Spal: conclusione dalla destra di Noireau-Dauriat, D’Aniello tocca ma non basta. Al 48’ Cagliari-Spal è sul 2-2. L’intensità si alza e le occasioni arrivano da una parte all’altra: la più pericolosa quella di Kourfalidis al 58’ che porta palla per venti metri e conclude dal limite costringendo Rigon al grande intervento, sulla respinta si avventa Masala che colpisce il palo.

LUVUMBO FA DOPPIETTA

A riportare il Cagliari di nuovo in vantaggio ci pensa ancora una volta Zito Luvumbo: scaltro l’attaccante angolano a sfruttare un errore della retroguardia ospite per presentarsi a tu per tu con il portiere e batterlo con un rasoterra mancino. Cagliari-Spal è sul 3-2 allo scoccare dell’ora di gioco.

VENTI MINUTI DI LOTTA

Gli ultimi venti minuti sono di puro agonismo, la Spal attacca alla caccia del pareggio mentre il Cagliari con calma e attenzione gestisce il vantaggio. Al 69’ Kourfalidis trova uno spiraglio per affondare sulla destra, sul suo tentativo si oppone l’ottimo Rigon. I biancazzurri si fanno vedere in avanti con Puletto, il suo destro a giro esce di poco.

YANKEN CHIUDE LA CONTESA

Nel momento di massima pressione spallina Yanken segna il quarto gol: bellissima l’imbucata di Kourfalidis per Sulis, splendido anche l’assist del neo-entrato terzino rossoblù che con un rasoterra a tagliare l’area trova Yanken tutto solo sulla sinistra, per il belga accompagnare la palla in rete è un gioco da ragazzi. Con il suo gol al 90’ si chiude l’incontro: il Cagliari batte la Spal 4-2.



IL TABELLINO

CAGLIARI-SPAL PRIMAVERA 4-2

CAGLIARI: D’aniello; Zallu (85′ Sulis), Obert, Palomba; Conti, Kourfadilis; Masala (85′ Corsini), Noah, Cavuoti (67′ Carboni), Tramoni (67′ Yanken), Luvumbo (78′ Pulina). A disposizione: Lolic, Fusco, Caddeo, Schirru, Vitale, Murru, Secci. All. Agostini

SPAL: Rigon; Saio, Nador, Martini (75′ Puletto), Orfei (88′ Traore), Valdesi, Wilke, Boccia (85′ Fiori), Noireau (75′ De Milato), Yabre, Mihai (75′ Roda). A disposizione: Magri, Alessandroni, Borsoi, Forapani, Simonetta, Breit. All. Mandelli

ARBITRO: Valerio Pezzopane dell’Aquila (Pragliola-Spataru)

AMMONIZIONI: 51′ Masala (C), 70′ Mihai (S)

RETI: 21′ Wilke (S), 27′ Kourfalidis (C), 35′ Luvumbo (C), 48′ Noireau (S), 60′ Luvumbo (C), 90′ Yanken (C)