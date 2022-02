Agostini: "Pari prezioso"

20 feb 2022

Gara muscolare e intensa, doppio botta e risposta in mezzo a tanto combattere. Fiorentina-Cagliari finisce 2-2 e mister Alessandro Agostini analizza una sfida che porta in dote un punto per proseguire la corsa al secondo posto in classifica.

"Avevamo approcciato la gara molto bene riuscendo a sbloccarla subito", esordisce il tecnico. "Va dato merito ai ragazzi perché sono sempre sul pezzo e affrontano ogni match con il piglio giusto, capendo quella che è l'interpretazione della gara. In generale oggi non siamo stati sempre perfetti in alcune situazioni, sappiamo come il dettaglio faccia la differenza e alla fine ci sta che un avversario forte come la Fiorentina possa punirti, come è successo con il bellissimo gol del 2-2. Potevamo sicuramente fare meglio in alcuni frangenti, però portiamo a casa un pareggio importante perché testimonia la capacità di giocare alla pari con tutti e dimostrare grande maturità".

"Il rammarico è legato al fatto di avere avuto due volte la partita in mano senza riuscire a blindarla, andiamo avanti forti di un risultato comunque importante e di avere costruito una buona mole di gioco. Dobbiamo continuare a lavorare, la classifica resta cortissima nelle prime posizioni e pensiamo una gara alla volta, gli impegni saranno molti e ravvicinati quindi servirà il contributo di tutti per mantenere il bel ruolino che stiamo disegnando giorno dopo giorno".