Pareggio per la Primavera

20 feb 2022

Pari e patta tra due ottime squadre al “Gino Bozzi” di Firenze: la Primavera si batte contro i coetanei Viola senza esclusione di colpi, in una partita che ha divertito gli spettatori per ritmo e vivacità. 2-2 il risultato finale, probabilmente il più giusto per quanto visto sul terreno di gioco. A Tramoni risponde Toci nel primo tempo, nella ripresa è Agostinelli a riprendere ancora una volta i rossoblù passati in vantaggio con Conti. Per i ragazzi di Agostini appuntamento a lunedì 28 febbraio contro la Spal.

LE SCELTE INIZIALI

Novità interessante nell’undici scelto da Alessandro Agostini, che schiera Kourfalidis terzino destro al posto dello squalificato Zallu: un’ulteriore dimostrazione della grande duttilità tattica del giocatore greco. Con lui davanti a D’Aniello ci sono Palomba, Iovu e Noah. A centrocampo Cavuoti e Carboni interni supportano Conti in cabina di regia, mentre davanti sono Tramoni-Luvumbo-Masala a comporre il tridente offensivo.

PRONTI-VIA, GOL DI TRAMONI

Ci mette poco Lisandru Tramoni a ripetersi dopo la tripletta della scorsa partita a Lecce: bastano 4’ al corso per approfittare di un errore del portiere, che non blocca la sfera in uscita e la consegna sui suoi piedi a porta spalancata.

TOCI PAREGGIA

La Fiorentina resiste all’onda d’urto dei rossoblù galvanizzati dal vantaggio e colpisce alla prima occasione utile con Toci, riportando il risultato in parità al 13’. Il giocatore viola ha tanto spazio in area per inzuccare il cross dalla destra battendo un incolpevole D’Aniello.

ANDONOV MIRACOLOSO

Con il pareggio si ristabilisce l’ordine in campo ed entrambe le compagini mettono in scena una partita combattuta e divertente: al 26’ Masala riceve un assist involontario dalla retroguardia di casa e impatta di prima intenzione, miracoloso l’intervento di Andonov. Qualche minuto più tardi il Cagliari reclama per un fallo di mano in area della Fiorentina, l’arbitro lascia correre tra qualche dubbio.

PERFETTO EQUILIBRIO

I toscani spaventano D’Aniello quando mancano poco più di cinque minuti all’intervallo, bravo il portiere rossoblù a deviare in corner il diagonale di Egharebva. Un’occasione per parte dopo le due reti, numerosi duelli in mezzo al campo e perfetto equilibrio in termini di intensità: si va al riposo sull’1-1.

CONTI SU RIGORE

Forze fresche nella ripresa, dentro Schirru e Yanken per Cavuoti e Tramoni. I ritmi nel secondo tempo sono più blandi, ma appena superata l’ora di gioco un’accelerazione improvvisa di Luvumbo vale un rigore per il Cagliari: dal dischetto Conti apre il piattone e non sbaglia. Fiorentina-Cagliari sull’1-2 al 64’.

RIAGGIANCIO VIOLA

I padroni di casa non mollano nonostante il nuovo svantaggio e una difesa rossoblù assolutamente impeccabile. Per pareggiare serve una prodezza individuale e così fa Agostinelli: bellissimo il suo tiro a giro di destro che si infila sotto l’incrocio. 2-2 all’80’.

SI CHIUDE IN PARITÀ

Gli ultimi dieci minuti dicono poco in termini di occasioni da gol, l’impressione è che le due squadre abbiano ormai dato il massimo e il pareggio sia il risultato più giusto. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: Fiorentina-Cagliari si chiude in parità, per Kourfalidis e compagni si tratta del quarto risultato utile consecutivo.





IL TABELLINO

FIORENTINA-CAGLIARI PRIMAVERA 2-2

FIORENTINA: Andonov, Gentile, Frison, Krastev, Favasuli, Corradini, Bianco, Seck (68' Distefano), Agostinelli, Egharevba (78' Capasso), Toci. A disp.: Dainelli, Larsen, Romani, Gori, Scariano, David, Neri, Amatucci, Koffi, Kayode. All. Alberto Aquilani

CAGLIARI: D'Aniello, Carboni (86' Corsini), Palomba, Iovu, Noah, Conti, Kourfalidis, Cavuoti (56' Schirru), Masala (86' Pulina), Luvumbo, Tramoni (56' Yanken). A disp.: Lolic, Caddeo, Vinciguerra, Pintus, Murru, Secci, Coriano. All. Alessandro Agostini

ARBITRO: Paolo Bitonti di Bologna

AMMONIZIONI: Corradini (F), Noah (C), Tramoni (C), Iovu (C)

RETI: 4' Tramoni (C), 13' Toci (F), 64' rig. Conti (C), 80' Agostinelli (F)