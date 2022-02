Agostini: "La corsa prosegue"

13 feb 2022

+ -

La sua Primavera è sempre più solida e le vittorie continuano ad arrivare, a Lecce è 3-1 rossoblù e mister Alessandro Agostini commenta un match sbloccato subito ma non certo in discesa.

GARA TOSTA

"Siamo stati bravi a sbloccarla subito e a controllarla per tutto il primo tempo, quando con un po' di cinismo in più avremmo potuto semplificarci la vita. Ecco, questi sono i dettagli dove dobbiamo ancora migliorare, la capacità di concretizzare la mole di gioco e l'attenzione nelle due fasi per non regalare nulla o quasi. Queste sono partite spigolose dove un episodio rischia di farle svoltare, e infatti così stava per succedere con il rigore per fallo di Zallu, che non mi pareva né dentro l'area né meritevole di espulsione. Abbiamo avuto il merito di riorganizzarci e raddoppiare con maturità, poi è stata dura sino alla fine e sono contento perché si è vista una volta di più la scorza del nostro gruppo".

GRUPPO VALIDISSIMO

"Tutti i ragazzi stanno facendo cose straordinarie, lavoriamo bene e vogliamo migliorarci ogni giorno insieme. Oggi Tramoni ha trovato la gioia di una tripletta che merita per come è cresciuto in questi mesi, dopo essere arrivato in una realtà del tutto nuova. Lui come molti altri ha anche la possibilità di lavorare con la prima squadra, con cui ci sono dialogo e coordinamento costanti. Sono opportunità per progredire, il lavoro mio e dello staff è costruire calciatori per lo step decisivo, vedremo se anche Lisandru potrà farlo come è successo ad altri compagni in questi mesi. D'Aniello è risultato decisivo anche oggi nelle poche occasioni in cui è stato impegnato, vuol dire che ogni elemento è con la testa su quello che stiamo portando avanti. Oggi in copertina ci sono loro due ma ogni partita ci dà certezze aggiuntive e consapevolezza che possiamo contare su una rosa ampia e varia nelle caratteristiche".

TESTA AL GENOA

"Non ci sono pause e quindi bisogna essere maturi per cancellare quanto appena fatto e tuffarsi nella prossima sfida. Mercoledì mattina (ore 11) il Genoa sarà ostacolo complicato, ha messo in difficoltà anche la capolista Roma, a riprova di come nessuno regali nulla e il campionato sia molto equilibrato".