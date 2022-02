La Primavera cala il tris

13 feb 2022

Un Tramoni formato deluxe regala alla Primavera la terza vittoria consecutiva, la sesta nelle ultime sette partite. Una marcia travolgente quella dei rossoblù, che battono in trasferta il Lecce per 3-1 grazie a una spettacolare tripletta dell’attaccante corso. Una sfida non semplice contro un avversario mai domo e sempre propositivo. Appuntamento a mercoledì 16 in casa contro il Genoa per continuare a stupire.

LE SCELTE INIZIALI

Mister Agostini sceglie la difesa a quattro con Zallu, rientrante da un lungo infortunio, Palomba, Iovu e Noah davanti a D’Aniello. A centrocampo non è disponibile Kourfalidis, impegnato con la prima squadra. In mediana giocano Conti, Cavuoti e Schirru. Davanti Tramoni e Desogus a sostegno della punta centrale Luvumbo.

TRAMONI ALL’IMPROVVISO

Bastano quattro minuti al Cagliari per passare in vantaggio: fa tutto Tramoni, che danza in area di rigore e da posizione impossibile sulla destra trova uno spiraglio tra palo e portiere per infilare la sfera. 1-0 per i rossoblù al 4’.

POCHI SUSSULTI

Il gol subito scatena la reazione dei salentini, ben messi in campo e in grado di pressare con costanza. Gli ospiti rispondono gestendo con ordine il vantaggio. Si lotta a centrocampo, entrambe le squadre giocano bene, ma scarseggiano le occasioni da gol.

D’ANIELLO MIRACOLOSO

Allo scadere del primo tempo il Lecce ha la prima vera chance del pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, impeccabile D’Aniello che per ben tre volte in pochi secondi si oppone alle conclusioni avversarie da distanza ravvicinata. Si va al riposo con il Cagliari avanti di un gol.

GONZALEZ SBAGLIA DAL DISCHETTO

Fuochi d’artificio nella ripresa: al 46’ Zallu trattiene in modo falloso Salomaa e l’arbitro decreta rigore ed espulsione per il terzino di Castelsardo, tra tanti dubbi perché il fallo sembrava essere iniziato fuori dall’area. Dal dischetto va Gonzalez che non centra la porta, scampato pericolo per i rossoblù.

TRAMONI RADDOPPIA

Al 53’ si ristabilisce la parità numerica per un doppio giallo ai danni di Carrozzo, quattro minuti più tardi Tramoni sigla la sua prima doppietta stagionale: Luvumbo riesce a trovare lo spazio per il tiro, sulla respinta del portiere è lesto l’attaccante corso ad approfittarne e insaccare in rete. Lecce-Cagliari è sullo 0-2 al 57’.

ANCORA TRAMONI

È la Corsica l’isola protagonista di giornata: al 69’ Conti da lontanissimo pesca Tramoni in area, il numero 27 rossoblù controlla da campione e senza pensarci due volte conclude non lasciando scampo a Borbei. Pallone portato a casa e Cagliari sul 3-0.

IL LECCE ACCORCIA LE DISTANZE

Quando la gara sembra ormai indirizzata a favore degli ospiti, il Lecce accorcia le distanze con Vulturar: imparabile il suo siluro dai 30 metri. Sono due i gol da recuperare per i padroni di casa quando mancano quindici minuti alla fine.

VITTORIA ROSSOBLÙ

Il gol salentino non spaventa i ragazzi di Agostini, che mantengono la calma e chiudono ogni spiraglio. Masala e Yanken sostituiscono Tramoni e Luvumbo, forze fresche per colpire in ripartenza. Poco prima del novantesimo si mette ancora in mostra D’Aniello: splendido il suo intervento d’istinto su una punizione deviata di Salomaa. Nei quattro minuti di recupero non succede praticamente nulla, Lecce-Cagliari Primavera si chiude sul 3-1 in favore degli ospiti.



IL TABELLINO

LECCE-CAGLIARI PRIMAVERA 1-3

LECCE: Borbei, Nizet, Hasic (73′ Russo) , Salomaa, Vulturar, Johansson (Macrí 45′), Pascalau (83′ Haakmat), Carrozzo, Gonzalez, Daka (Marini 73′) Lemmens. All. Grieco. A disposizione: Bufano, Dima, Burnete, Dreier, Gallorini, Scialanga, Oltremarini, Coqu.

CAGLIARI: D’Aniello, Zallu, Palomba, Conti, Iovu, Desogus (Masala 45′), Schirru (Sulis 50′), Noah, Cavuoti (Carboni 65′), Tramoni (77′ Yanken) Luvumbo (77′ Pulina) All. Agostini. A disposizione: Fusco, Corsini, Caddeo, Vitale, Murru, Coriano.

ARBITRO: Marco Emmanuele di Pisa (Terenzio-Pedone)

AMMONIZIONI: Carrozzo

ESPULSIONI: Zallu (C), Carrozzo (L)

RETI: 4’, 57’ e 69’ Tramoni (C), 75′ Vulturar (L)