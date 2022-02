Agostini: “Ci stiamo divertendo”

04 feb 2022

“Lavorare con questi ragazzi è divertente, stiamo facendo insieme qualcosa di bello e vogliamo continuare così”. Parole di Alessandro Agostini, che si gode l’ennesima vittoria della sua Primavera e guarda già alla prossima sfida, domenica 13 alle ore 11 in casa del Lecce, per iniziare il girone di ritorno. Il 2-0 all’Empoli è anche l’occasione per fare il punto sulla prima, straordinaria parte di stagione.

ALZARE L’ASTICELLA

“Non dobbiamo mai smettere di voler migliorare. Sicuramente il girone d’andata è stato di altissimo livello e oggi l’abbiamo chiuso al meglio, i ragazzi dimostrano ogni volta il loro valore e danno sempre qualcosa in più. La soddisfazione più grande è sapere che posso contare su ogni elemento senza perdere affidabilità, qualità, intensità. Siamo sulla strada giusta, sarebbe però sbagliato pensare di essere arrivati, anche perché la classifica è molto corta e il campionato insegna che da una settimana all’altra lo scenario può cambiare. L’unica ricetta è lavorare ogni giorno come stiamo facendo, le partite sono poi diretta conseguenza e dobbiamo affrontarle una per volta al di là dell’avversario”.

TESTA AL LECCE

“Andremo a Lecce con la mentalità di chi non ha intenzione di arretrare di un centimetro. I pugliesi sono una squadra molto coriacea, che non molla mai e lo ha dimostrato qui all’andata come contro la Roma e in altre gare. Servirà un Cagliari al top, come quello visto oggi contro l’Empoli al quale abbiamo concesso poco o nulla, che abbia la maturità e l’umiltà nell’approcciare la partita e individuare i momenti topici”.