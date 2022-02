Agostini: "Giocato con maturità"

01 feb 2022

Tre punti pesanti, per la classifica e per il modo in cui sono arrivati. Alessandro Agostini si gode insieme ai suoi ragazzi la vittoria di Pescara e guarda avanti, in un cammino che prosegue con nuove certezze.



PRESTAZIONE MATURA

“Siamo stati molto bravi nell’approcciare la gara”, commenta il mister dopo il 2-1 in terra abruzzese. “Si è vista una squadra matura, con la capacità di gestire i momenti e aggredire l’avversario, ci siamo imposti e alla fine solo un episodio ha rischiato di sbarrarci la strada verso una vittoria ampiamente meritata. Se c’è una cosa dove migliorare è il cinismo quando creiamo tante opportunità, se non le sfrutti rischi poi di perdere punti preziosi. Fa parte di quei dettagli da curare nella quotidianità, ma al di là di questo sono soddisfatto e faccio i complimenti al gruppo”.

NOVITA’ IN ROSA

“Siamo felici di avere accolto Zito nuovamente con noi, è un ragazzo che ormai ci conosce e noi sappiamo quello che può darci. Torna a Cagliari con ulteriore esperienza, dopo questi mesi fuori e lo scorso campionato vissuto insieme. Il gol di oggi gli farà bene, ha le qualità per aiutare in diverse zone dell’attacco. Noah si merita la soddisfazione della rete odierna, anche lui è venuto con tanta voglia di crescere nel Cagliari e giorno dopo giorno ha fatto vedere le sue caratteristiche.

Credo che oggi chi ha visto la partita abbia ammirato una squadra organizzata, al di là di chi scende in campo dall’inizio o in corsa. Ho la fortuna di allenare ragazzi validi e di ottima caratura morale, che mi danno ampie soluzioni tra le quali scegliere. Il mercato? Il club pondera ogni scelta per il presente e il futuro, a me e lo staff il compito di lavorare sul campo. A Massimiliano Manca va il mio enorme in bocca al lupo per l’esperienza che farà a Olbia, parliamo di un ragazzo straordinario che si merita ogni bene, come ha dimostrato in ogni momento che ha vissuto con noi”.

LA CLASSIFICA

“Dobbiamo ragionare gara dopo gara, si gioca molto spesso e la cosa più importante è recuperare energie e focalizzarsi sulla partita dietro l’angolo, senza voli pindarici oppure ossessioni di classifica. Siamo contenti di quanto fatto sinora, ma cullarsi sugli allori sarebbe la cosa più sbagliata”.