Agostini: "Meritavamo di più"

"Ai punti meritavamo il pari, peccato per non essere riusciti a concretizzare le tante opportunità create". Esordisce così mister Alessandro Agostini al termine di Cagliari-Roma, sfida che la Primavera rossoblù ha perso 1-0 senza demeritare al cospetto della fortissima capolista, tuttora imbattuta.

PRESTAZIONE DI LIVELLO

"Giocare in questo modo contro una Roma tanto competitiva ci rafforza ulteriormente. Torniamo a casa con nuove certezze, che già sapevamo di avere perché il gruppo è forte e ha valori importanti. Dovremo fare tesoro di questa sconfitta, martedì torniamo in campo a Pescara con la voglia di riscattarci immediatamente e giocarcela come sempre facciamo, andando in campo con lo spirito giusto a prescindere da chi abbiamo di fronte".

COSTRUIRE IL FUTURO

"Noi guardiamo giornata dopo giornata, allenamento dopo allenamento. Dobbiamo avere grande razionalità e la forza è sempre nel lavoro che portiamo avanti. Avevamo chiuso molto bene il 2021, siamo ripartiti con la stessa mentalità e questa è la cosa che più ci conforta. I giovani in prima squadra? Una grande soddisfazione, è la parte nevralgica del nostro lavoro perché dobbiamo costruire i calciatori del domani da fare sbarcare nel professionismo, seguendo i ragazzi dentro e fuori dal campo".