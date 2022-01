INTERVISTA 🎙️

27 gen 2022

“All’inizio di un cammino non è mai facile fare previsioni o pronostici, non è nemmeno giusto se consideriamo che parliamo di ragazzi ancora da formare dal punto di vista tecnico e mentale a certi livelli. Il mio pensiero fisso non è tanto essere in alto ai nastri di partenza, men che meno fare proclami o essere considerati favoriti. Quello che conta di più è lavorare, ognuno nel proprio ruolo e secondo le proprie competenze, per portare ogni singolo calciatore a migliorare, dentro e fuori dal campo, seguendoli quotidianamente. Sarei bugiardo se dicessi che essere secondi oggi non faccia piacere, ma il campionato è lungo e complicato, ogni partita può sovvertire gli scenari e rappresentare una svolta positiva come negativa. Quindi piedi per terra e testa sul prossimo allenamento”. 

“Bene, la consapevolezza nei nostri mezzi cresce partita dopo partita, sappiamo che sarà una gara molto difficile per il valore dell’avversario e per il lungo stop. Servirà un Cagliari al top, ma questi ragazzi hanno già dimostrato di sapere giocare e fare punti contro chiunque”.

Dal 27 novembre i ragazzi di Alessandro Agostini hanno ottenuto 4 vittorie e un pareggio nelle 5 sfide disputate. “Non vediamo l’ora di ripartire”, ci racconta il Coordinatore Tecnico della Primavera Daniele Conti, in una chiacchierata utile per fare il punto sul momento vissuto dal gruppo e accendere i riflettori sul progetto , denso di contenuti e frutto di un lavoro sviluppato negli anni da tutte le componenti societarie.

L’arrivederci per le feste è diventato una lunga attesa che finalmente sta finendo. Venerdì alle 12.30 la Primavera rossoblù seconda in classifica riparte ospitando la Roma capolista e imbattuta (10 vittorie e 3 pareggi).



Quali sono i veri punti di forza di questo gruppo?

“Parto sempre dal gruppo, dalla coesione, dallo stare bene insieme che ti porta a lavorare con piacere, a sapere affrontare le difficoltà come vivere i momenti belli che ti guadagni. Abbiamo la fortuna di vivere quest’avventura con ragazzi straordinari, che sono delle spugne nell’apprendere e hanno la mentalità di chi non vuole arretrare di un centimetro. Ogni elemento ha capito il valore della maglia che indossa, vedo orgoglio e consapevolezza che il “noi” conta più dell’”io”. Proprio pochi giorni fa ho letto Diego Pablo Simeone che affermava come la sconfitta vada compresa per poi essere superata, ma ciò che più conta è la sofferenza: se non soffri non impari niente. Ecco, questo vedo nei nostri ragazzi: il sapere soffrire insieme, solo così si possono raggiungere grandi traguardi. Una mentalità che mi piace e che tutti devono capire per aspirare ad arrivare più in alto possibile”.

Il momento più complicato tra la 4ª e la 6ª giornata: è scattato qualcosa di particolare?

“Pagammo delle ingenuità , siamo ripartiti dalle prestazioni. Dovevamo e dobbiamo lavorare per limare i dettagli che fanno la differenza nei momenti topici. Nel corso di una stagione le parentesi negative sono fisiologiche, e bisogna appunto far sì che siano solo dei piccoli segmenti. È giusto che i giovani sbaglino e imparino anche attraverso l’errore. In questa fase l’umoralità pesa parecchio: sta a me, al mister e il suo staff essere sempre di appoggio, magari anche con un rimprovero ma sempre facendo capire che è a fin di bene. Ci tengo a sottolineare quanto fa tutto lo staff tecnico, uomini di enorme competenza e spirito di sacrificio, con tanta voglia di mettersi a disposizione per lavorare insieme a soluzioni vincenti da proporre in allenamento e in partita. Ognuno di loro è un riferimento per i calciatori prima di tutto umanamente, oltre che tecnicamente. Il merito è loro se i ragazzi crescono e la squadra migliora".

Una sosta diventata molto lunga: come l'abbiamo vissuta, tra Covid e campo che è mancato?

“Purtroppo il Covid non ci ha lasciato tranquilli, tanti ragazzi sono risultati positivi e dopo la sosta natalizia raramente abbiamo potuto lavorare al completo. Non è un problema solo nostro, da qui il giusto stop al campionato. Finalmente arriva la partita ufficiale che è quello per cui lavoriamo ogni giorno, siamo felici e motivati”.