03 gen 2022

La Lega di Serie A ha disposto il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare della 15ª giornata del campionato Primavera 1 TIMVISION, in programma per il 7, 8 e 9 gennaio prossimi. Stop anche per le partite dei quarti di finale di Primavera TIMVISION Cup, programmate per il 12 e 13 gennaio 2022. La Primavera rossoblù, seconda in classifica, sarebbe dovuta scendere in campo sabato 8 gennaio contro la capolista Roma.