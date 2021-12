Primavera, battuta la Juventus

21 dic 2021

La terza vittoria consecutiva della Primavera arriva in trasferta contro un avversario di lusso: Yanken e Cavuoti abbattono la Juventus a Vinovo. Un 2-1 che mette il sigillo su un ottimo 2021, concluso nel migliore dei modi. In programma un riposo meritato per i rossoblù, che torneranno in campo a gennaio contro la Roma capolista.

LE SCELTE INIZIALI

Mister Agostini conferma l’undici che ha battuto l’Hellas Verona venerdì scorso, con D’Aniello in porta e Sulis-Palomba-Iovu-Noah in difesa. A centrocampo gli interni Kourfalidis e Cavuoti a sostegno di Carboni vertice basso. In attacco Yanken punta centrale, con Tramoni e Desogus esterni. Torna tra i disponibili Conti, recuperato dagli acciacchi delle ultime settimane.

AVVIO SPRINT

Pronti-via e il match già registra un’occasione per parte dopo appena 5’: Tramoni ci prova per il Cagliari, Chibozo per la Juve. Entrambi i tentativi sono neutralizzati dai portieri. La gara scorre vivace e ricca di capovolgimenti di fronte, pochi tiri nello specchio ma tanto divertimento in quel di Vinovo. Pericolosi i padroni di casa al 24’ sull’asse Chibozo-Savona, il tentativo di quest’ultimo si spegne sull’esterno della rete.

VANTAGGIO CAGLIARI

Al 33’ Tramoni sull’esterno destro ubriaca di finte Turicchia e trova lo spazio per servire Yanken nel mezzo, l’attaccante belga da due passi impatta con il destro e batte il portiere di casa. Poco prima di andare negli spogliatoi i bianconeri hanno un’occasione con Iling, che in modo simile a quanto fatto da Yanken riceve dall’esterno e calcia forte in porta: ottimo l’intervento di D’Aniello che blocca in presa bassa. Si va al riposo con i rossoblù meritatamente in vantaggio.

RADDOPPIO DI CAVUOTI

Nella ripresa i ritmi rimangono alti e al 49’ è ancora un Tramoni formato deluxe a rendersi pericoloso con il suo mancino dal limite. I ragazzi di Agostini non mollano un pallone e al 57’ raddoppiano ai danni di una Juventus annichilita: Cavuoti ruba palla sulla trequarti e serve Desogus sulla sinistra, il numero 10 restituisce la sfera all’abruzzese che di petto buca Senko per il 2-0 rossoblù.

LA JUVE ACCORCIA LE DISTANZE

Il doppio svantaggio scuote i padroni di casa, che ci provano al 72’ con Bonetti: il suo pallonetto dal limite colpisce la traversa, sulla respinta si avventa Strijdonck ma Iovu salva tutto sulla linea di porta. Un anticipo di quello che succederà pochi minuti dopo, con l’arbitro che fischia un calcio di rigore ai danni del Cagliari e Iling che trasforma dal dischetto. Al 75’ i bianconeri accorciano sul 2-1.

FESTA ROSSOBLÙ

Il gol ospite non spaventa Kourfalidis e compagni, che rimangono ordinati e con tenacia difendono il bottino. Gli ultimi minuti di sofferenza sono un’occasione per poter ammirare ancora una volta la forza e il carattere del gruppo allenato da Alessandro Agostini. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro fischia la fine: meritata l’esplosione di gioia dei rossoblù, che chiudono uno straordinario 2021 battendo la Juventus a Vinovo.





IL TABELLINO

JUVENTUS-CAGLIARI PRIMAVERA 1-2

JUVENTUS: Senko, Savona (68' Mbangula), Nzouango, Dellavalle, Turicchia, Mulazzi, Omic (57' Sekularac), Bonetti (84' Doratiotto), Iling, Cerri (68' Strijdonck), Chibozo (57' Turco). A disp: Scaglia, Vinarcik, Rouhi, Fiumanò, Solberg, Ledonne. All: Bonatti.

CAGLIARI: D'Aniello, Sulis, Palomba, Iovu, Astrand, Cavuoti (70' Schirru), Carboni (79' Conti), Kourfalidis, Tramoni (79' Secci), Yanken (70' Manca), Desogus. A disp: Lolic, Masala, Caddeo, Pulina, Pintus, Murru. All: Agostini.

ARBITRO: sig. Iacobellis.

AMMONITI: Iovu (C), Astrand (C), Strijdonck (J), Secci (C).

RETI: 33' Yanken (C), 57' Cavuoti (C), 75' rig. Iling (J)