Agostini: "Gruppo straordinario"

17 dic 2021

La vittoria della Primavera contro l’Hellas Verona soddisfa, e non poco, Alessandro Agostini: un 2-1 che ha mostrato il grande carattere dei suoi ragazzi, mai domi nonostante il rocambolesco gol del pareggio ospite che avrebbe potuto far male ai rossoblù.

“Ho sempre avuto massima fiducia in questa squadra”, spiega il mister. “I ragazzi meritano questa parte della classifica, lo meritano perché danno sempre il massimo: a livello di cuore, di coesione del gruppo e anche sul piano della tecnica. Bisogna togliersi il cappello davanti a questi ragazzi perché hanno un atteggiamento e una voglia che maturano e trovano ogni giorno. Alleno un gruppo straordinario e voglio dire grazie a coloro che giocano meno e che quando entrano si rendono decisivi, come oggi ha fatto Manca che con il suo gol capolavoro ci ha fatto vincere la partita”.

Una settimana di gioie per il tecnico toscano, che ha anche assistito alla convocazione di Kourfalidis, Desogus e Palomba con la Prima squadra in occasione della gara di Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella: “Quando un nostro giocatore arriva in Prima squadra è una soddisfazione per tutto il Settore giovanile, noi ne siamo orgogliosi. Continuiamo a lavorare così in modo che possa accadere spesso, il senso del nostro lavoro è questo”.