Primavera, altra vittoria

17 dic 2021

+ -

Vittoria da brivido per la Primavera rossoblù, che incamera altri tre punti e prosegue il filotto rinsaldando la posizione di vertice. Ad Assemini l'Hellas Verona cade 2-1 sotto i colpi di Desogus e Manca, quest'ultimo autore di una prodigiosa rovesciata che rompe l'equilibrio di un match tiratissimo sino all'ultimo.

LE SCELTE INIZIALI

Mister Agostini opta per il rientro di Yanken titolare al centro dell’attacco, con Desogus e Tramoni a completare il tridente offensivo. La difesa è la stessa dell’ultima giornata: D’Aniello in porta, Sulis, Iovu, Palomba e Noah in difesa. Conferme anche a centrocampo, con Carboni vertice basso e Kourfalidis-Cavuoti interni.

Gli ospiti spingono sin dal fischio d’inizio: la prima conclusione è di Yeboah, bloccata in presa bassa da D’Aniello. Bastano cinque minuti ai rossoblù per organizzarsi davanti al pressing avversario e al 9’ Yanken pareggia il conto dei tiri in porta. La sfida è accesa e i capovolgimenti di fronte sono continui: al 22’ Tramoni ci prova a giro con poca fortuna.

ROSSOBLÙ IN CRESCENDO

Funziona l’asse Tramoni-Desogus: allo scoccare della mezz’ora di gioco il numero 10 riesce a liberare il destro dopo una buona iniziativa personale, attento l’estremo difensore ospite. Poco dopo è ancora Desogus a rendersi pericoloso da fuori, Kivila respinge.

I rossoblù prendono possesso del campo e chiudono il primo tempo in attacco, l’ultima occasione passa dai piedi di Tramoni, poco prima era stato Kourfalidis a spaventare la retroguardia veneta. 0-0 il risultato all’intervallo.

TRAMONI INVENTA, DESOGUS SEGNA

La ripresa inizia sulla falsariga degli ultimi minuti del primo tempo, con il Cagliari stabile nella trequarti avversaria: al 46’ Kourfalidis ci prova dal limite e sfiora il palo alla sinistra del portiere.

Il meritato vantaggio rossoblù arriva al 59’: Tramoni illumina con uno splendido colpo di tacco in area che vede la luce dove lo spazio sembrava non esserci, Desogus riceve sulla destra e insacca con precisione chirurgica. Un bella azione che vale l’1-0 per il Cagliari.

CAPOLAVORO MANCA

Passata l’ora di gioco Agostini rivoluziona il reparto offensivo inserendo Manca e Masala per Yanken e Tramoni. Tra il 72’ e il 74’ è Manca a provarci in due occasioni: prima di testa servito da Desogus, poi con il destro sullo scarico di Masala. L’Hellas resiste e in modo rocambolesco trova il pareggio sugli sviluppi di un corner: di Bosilj il gol dell’1-1.

Niente paura per i ragazzi di Agostini, che mostrano tutto il loro carattere riportandosi immediatamente avanti di una rete grazie a una splendida giocata di Manca: l’attaccante di Thiesi riceve in area da Kourfalidis, controlla con il petto e in rovesciata batte il portiere gialloblù.

RESISTENZA FINALE

Al 78’ il Cagliari è avanti 2-1, il finale è fatto di sofferenza e resistenza di gruppo, fino all'esplosione di gioia. Martedì si va a Torino, in casa della Juventus, per chiudere un 2021 di altissimo livello.



IL TABELLINO

Cagliari: D’Aniello, Palomba, Iovu (85’ Corsini), Kourfalidis, Desogus, Carboni (75’ Schirru), Astrand, Cavuoti (85’ Secci),Tramoni, (70’ Masala), Sulis, Yanken (70’ Manca). A disp. Lolic, Pulina, Pintus, Murru, Martino, Serra. Allenatore: Alessandro Agostini.

Hellas Verona: Kivila, Ebengue (76’ Grassi), Redondi, Calabrese, Florio (80’ Minnocci), Turra, Yeboah, Pierobon, Terraciano (83’ Gomez), Bragantini (80’ Caia), Colistra (62’ Bosilj). A disp. Toniolo, Patuzzo, Diaby, Patané, Cazzadori. Allenatore: Nicola Corrent.

Arbitro: Andrea Ancora di Roma

Ammoniti: Calabrese (H), Iovu (C), Colistra(H), Bragantini(H), Kourfalidis(C), Terraciano (H)

Reti: 59' Desogus, 77' Bosilj (V), 78' Manca