Concas: "Vittoria pesante"

11 dic 2021

+ -

Grande soddisfazione per tutto lo staff della Primavera rossoblù dopo la rotonda vittoria sul Napoli. Un 3-0 che non ha lasciato scampo ai giocatori partenopei, agganciati a quota 19 in classifica.

Tre punti che impreziosiscono ulteriormente il grande percorso di tutti i ragazzi: è questa l’idea di Roberto Concas, vice di Agostini oggi in panchina al posto dello squalificato tecnico toscano. “Una vittoria pesante che dà continuità al pareggio di Torino, ancora una volta usciamo senza subire gol”, spiega Concas. “Abbiamo lavorato sul piano mentale e oggi la prestazione è stata ottima anche dal punto di vista fisico e tattico. Nelle scorse gare potevamo fare punti in più senza qualche ingenuità, ora siamo in fase di crescita”.

“Nella ripresa abbiamo avuto tante palle gol, noi lavoriamo per crearne il più possibile. Continuiamo a concentrarci sulle prestazioni e sul nostro gioco”.