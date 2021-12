Primavera, 3-0 al Napoli

11 dic 2021

Una vittoria schiacciante quella della Primavera rossoblù contro il Napoli ad Asseminello: 3-0 il risultato mai in discussione, addirittura stretto viste le tante chance create per siglare il quarto gol. Di Ceter e Palomba (doppietta) le reti del trionfo cagliaritano.



LE SCELTE INIZIALI

È Damir Ceter, prestato dalla prima squadra, la novità di giornata. Schierato titolare come punta centrale nel tridente completato da Desogus e Tramoni. Davanti a D’Aniello la linea difensiva con Sulis, Palomba, Obert e Noah. A centrocampo Carboni davanti alla difesa, Cavuoti e Kourfalidis interni.

I rossoblù entrano in campo con il piglio giusto, pressando con costanza nella trequarti avversaria senza concedere spazi in difesa. Al 19’ il gol del vantaggio: Desogus scambia con Carboni all’altezza della bandierina, il suo cross teso taglia l’area e trova l’incornata vincente di Palomba.

RADDOPPIO DI CETER

Il Napoli subisce il colpo, i ragazzi di Agostini (oggi sostituito in panchina da Concas) non arretrano e vanno alla caccia del raddoppio. Ci pensa Ceter al 27’ sfruttando un filtrante di Desogus: bravo il colombiano a infilare il portiere da distanza ravvicinata.

Gli ultimi quindici minuti del primo tempo scorrono senza particolari emozioni, si va al riposo con il Cagliari avanti 2-0.

DENTRO YANKEN

A inizio ripresa Yanken rileva Ceter, il copione è lo stesso del primo tempo: rossoblù avanti e Napoli in costante affanno. Prima Cavuoti poi Desogus calciano versa la porta difesa da Idasiak senza trovare lo specchio.

Al 61’ il primo tiro in porta del Napoli: centrale la conclusione di Mercurio, nessun problema per D’Aniello.

DOPPIETTA DI PALOMBA

Bis di Palomba al 65’ e Cagliari sul 3-0: il portiere non trattiene il traversone mancino del solito Carboni e il difensore centrale classe ‘03 deve solo appoggiare in rete.

Padroni di casa in fiducia e in controllo del campo. Desogus sfiora il poker in tre occasioni, trovando sempre l’opposizione di Idasiak che riesce parzialmente a rifarsi dell’errore precedente. All’83’ ci prova anche Yanken, ma il 4-0 non arriva.

ESTASI ROSSOBLÙ

Gli ultimi minuti sono una passerella, con i partenopei ormai totalmente annichiliti. Riesce a mettersi in mostra anche D’Aniello con una bella parata su Mercurio, mentre allo scadere Yanken non finalizza un’ottima iniziativa di Masala.

Al triplice fischio i coraggiosi tifosi rossoblù presenti ad Asseminello possono esplodere di gioia: dominio assoluto, vittoria mai in discussione e Napoli agganciato in classifica a quota 19 punti.



IL TABELLINO

CAGLIARI-NAPOLI PRIMAVERA 3-0

CAGLIARI: D'Aniello, Obert, Palomba, Kourfalidis, Desogus (84' Pulina), Carboni, Ceter (46' Yanken), Astrand John, Cavuoti (72' Schirru), Tramoni (72' Masala), Sulis. A disp.: Lolic, Iovu, Manca, Corsini, Caddeo, Vitale, Vinciguerra, Secci. All.: Roberto Concas.

NAPOLI: Idasiak, Barba (72' Giannini), Ambrosino (84' Marranzino), Cioffi, Spavone (84' Gioielli), Di Dona (56' Mercurio), Mane, Spedalieri, Marchisano, Vergara, D'Agostino. A disp.: Boffelli, Pesce, Hysaj, De Marco, Toure. All.: Nicolò Frustalupi.

ARBITRO: Francesco Luciani di Roma (Camilli-Trasciatti)

AMMONITI: Barba (N)

RETI: 19' e 65' Palomba, 27' Ceter