Agostini: "Prestazione matura"

28 nov 2021

Il solido Cagliari di oggi piace ad Alessandro Agostini, che analizza il 2-1 della sua Primavera al Milan e indica prove come quella odierna quali esempio per il futuro.

"Siamo stati bravi", spiega il mister. "Abbiamo disputato una gara di spessore, con grande attenzione e mettendo in campo non solo voglia ma anche grande qualità tecnica e tattica. La squadra ha sofferto quando necessario, anche se il controllo è sempre stato nostro, e ha inciso quando è stata brava a crearsi le opportunità. Nel finale c'è stata un po' di apprensione eccessiva, ma questo è il calcio, mai abbassare la guardia o rischi di vanificare quanto produci con fatica".

"Non dobbiamo guardare troppo la classifica, che è molto corta davanti come dietro. Sappiamo di avere qualità, le dobbiamo esprimere con continuità facendo leva su ogni elemento che quando entra deve dare tutto, come è avvenuto oggi. A fine corsa vedremo dove saremo arrivati, l'atteggiamento e il lavoro che stiamo portando avanti devono essere i nostri capisaldi quotidiani".