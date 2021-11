Primavera, ritorno alla vittoria

28 nov 2021

Vittoria nitida e importante per la Primavera rossoblù, che regola in casa il Milan grazie ai gol da fermo di Conti (punizione) e Desogus (rigore) nella ripresa. Gara controllata dall'inizio alla fine, con sofferenza finale per la rete di Rossi, poco dopo l'espulsione comminata a Manca.

LE SCELTE INIZIALI

Qualche novità nel 4-3-3 di mister Agostini rispetto alle ultime uscite: tornano tra i titolari Cavuoti e Yanken, mentre Obert sostituisce lo squalificato Iovu in difesa. A completare la retroguardia davanti a D’Aniello sono Sulis, Palomba e Noah. A centrocampo Conti, oggi capitano, vertice basso, con Cavuoti e Del Pupo interni. Davanti il tridente con Desogus e Tramoni a sostegno della punta centrale belga.

PRIMO TEMPO

I primi minuti sono a tinte rossonere, con gli ospiti che hanno sicuramente un approccio più aggressivo e mettono sotto pressione i rossoblù. Il primo squillo dei padroni di casa arriva con Desogus al 15’: il suo sinistro finisce alto di poco. Cinque minuti più tardi ci prova Cavuoti servendo Yanken in area, l’attaccante numero 33 commette fallo sul portiere ed è un nulla di fatto. Il Milan spinge ma non incide, il Cagliari prova a punire in ripartenza e la partita scorre senza particolari sussulti, pur essendo vivace e divertente. Al 31’ Yanken riceve da Del Pupo e prova a incrociare il suo tiro, senza riuscire a colpire con abbastanza forza. L’ultima occasione del primo tempo è per il Milan: al 42’ Roback controlla al limite e conclude sfiorando il palo. Si va al riposo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Nella seconda frazione bastano cinque minuti al Cagliari per portarsi in vantaggio: punizione conquistata da Desogus e finalizzata perfettamente da Conti, che con il mancino batte il portiere sul suo palo. 1-0 il risultato al 52’. Il gol subito scatena la reazione del Milan, che ci prova insistentemente peccando però di precisione. Al 64’ i rossoblù trovano il raddoppio: Coubis tocca con il braccio in area e l’arbitro fischia il rigore, dal dischetto Desogus non sbaglia. Gli animi si scaldano verso il finale, un piccolo parapiglia con conseguenti proteste della panchina milanista costano l’espulsione a mister Giunti e al suo collaboratore. All’81’ Masala impegna il portiere avversario, ma le ultime emozioni del match arrivano dopo il novantesimo. Prima con l’espulsione di Manca al 91’, poi con il gol di Rossi che accorcia le distanze. Di fatto solo una rete da segnare sul tabellino, perché poco dopo arriva il triplice fischio dell’arbitro che sancisce la vittoria rossoblù: 2-1 il risultato finale ad Asseminello e Cagliari che vola a 15 punti in classifica. 





IL TABELLINO

CAGLIARI: D’Aniello; Obert, Palomba, Conti, Delpupo, Desogus, Astrand, Cavuoti (70 Schirru), Tramoni (70' Masala), Sulis (80' Zallu), Yanken (70' Manca). A disp.: Fusco, Lolic, Carboni, Caddeo, Vitale, Pulina, Secci. All. Agostini.

MILAN: Desplanches; Coubis, Bosisio, Stanga, Kerkez (83' Bozzolan); Di Gesù, Tolomello (83' Eletu), Alesi (70' Rossi); El Hilali (70' Traorè), Roback, Capone. A disp.: Nava, Pseftis, Obaretin, Nsiala Makengo, Bjørklund, Gala. All. Giunti.

ARBITRO: Sig. Virgilio di Trapani.

AMMONITI: Delpupo (C), Yanken (C), Stanga (M), Manca (C).

ESPULSI: Manca (C).

RETI: 52' Conti (C), 64' rig. Desogus (C), 90'+3 Rossi (M).