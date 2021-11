Agostini: “Vittoria pesante”

06 nov 2021

Abbracci e sorrisi, grande gioia giustificata. Si respira questo, comprensibilmente e legittimamente, nel gruppo rossoblù della Primavera che a Bologna coglie una vittoria per 3-2 al termine di una partita scorbutica che ha visto il Cagliari sempre in conduzione, bravo anche nel finale dove fronteggiava l’assalto felsineo.

Alessandro Agostini è conscio dell’importanza dei tre punti, ma soprattutto della prestazione e dell’atteggiamento di tutto il gruppo. “La classifica, la vittoria, i gol sono sicuramente un aspetto cruciale di questo gioco e del nostro campionato, ma oggi al di là del successo dobbiamo essere contenti per tutto quanto abbiamo visto e fatto durante la gara. Siamo stati bravi ad aggredire l’avversario, stavolta a differenza di altre circostanze abbiamo anche concretizzato immediatamente. Mi piace sottolineare la dedizione di ogni ragazzo, perché nei momenti in cui il Bologna ha accorciato le distanze non ci siamo mai disuniti. Abbiamo gestito bene, ma su questo aspetto bisogna crescere ulteriormente, talvolta ci complichiamo la vita rischiando più del dovuto. Un segnale di crescita importante, saper gestire il vantaggio è qualcosa che dobbiamo imparare a fare e oggi è arrivata una bella prova, un’iniezione di fiducia che ci deve indurre a lavorare sempre meglio”.

Si sblocca Desogus, mentre Manca firma il secondo gol nelle ultime tre partite di campionato e certifica la sempre maggiore confidenza dopo il rientro dal lungo stop. “Tutti, davvero, hanno fornito una prova di spessore, anche nel finale quando ci siamo sistemati più a protezione con l'idea di sfruttare gli spazi. Non avevo dubbi che ci saremmo fatti trovare pronti. Sono felice per Jacopo, che aveva bisogno del gol per il morale e impreziosire le sue classiche giocate, e ovviamente per Massimiliano, ci sta dando peso là davanti, fa un grande lavoro anche senza palla, è una risorsa tecnica e tattica importante che l’anno scorso ci è mancata sia dal 1’ che in corso di gara”.

Ora una nuova sosta, poi Atalanta e Milan per continuare a progredire: “Si entra in una fase importante della stagione, dovremo sfruttare questi giorni per lavorare ed essere pronti alla ripresa, ci saranno due rivali molto quotate ma noi non dobbiamo guardare troppo a chi abbiamo davanti, del resto il pari contro l’Inter la vittoria di oggi ci dicono che siamo sulla strada giusta e la mentalità deve rimanere questa”.