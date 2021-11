Primavera, vittoria in trasferta

06 nov 2021

Grande vittoria in trasferta per la Primavera rossoblù contro il Bologna, che proietta i ragazzi di Agostini a 12 punti in classifica, staccando di cinque lunghezze proprio i felsinei. Un primo tempo che ha visto gli ospiti portarsi avanti di due reti dopo appena 13’ con Desogus e Manca: distanza accorciata allo scadere della prima frazione dal rigore vincente di Mihai. L’1-2 non scoraggia il Cagliari, che comincia la ripresa dominando gli avversari fino al meritato terzo gol, che arriva grazie a un’autorete di Stivanelli, dopo il tentativo di Tramoni dagli sviluppi di un corner. Sempre dalla bandierina il Bologna riesce ancora una volta ad accorciare le distanze al 79’ portandosi sul 2-3: i rossoblù rimangono concentrati fino alla fine portando a casa tre preziosissimi punti.

LE SCELTE

Senza gli infortunati Masala, Yanken, Cavuoti e Zallu, oltre al lungo degente Idrissi e Obert impegnato con la prima squadra, Agostini opta per Sulis esterno destro di difesa accanto a Palomba, Iovu e Noah, davanti a D'Aniello. In mediana il trio Kourfalidis, Conti, Delpupo, in attacco Tramoni e Desogus supportano dall'esterno il pivot Manca.

PRIMO TEMPO

Partono fortissimo i rossoblù ospiti, che dopo qualche minuto di studio e battaglia (l'agonismo caratterizzerà tutta la gara) sbloccano con Jacopo Desogus: grande opportunismo e precisione per lui, che sfrutta il break palla al piede di capitan Kourfalidis e firma il vantaggio. L'inerzia è tutta sarda, al 13' Manca timbra il raddoppio. La gara si incanala e scorre via senza troppi sussulti, col Bologna che ci prova al 20' quando Mihai incoccia il legno su punizione e suona la carica per i suoi. Manca al 27' incorna alto il cross di Conti dalla bandierina, poi Iovu al 30' finisce nell'elenco dei "cattivi" e sarà l'antipasto di quanto accade al 39': il centrale moldavo frana su Raimondo in area di rigore, dal dischetto Mihai incrocia bene col mancino vanificando l'intuizione di D'Aniello sull'angolino e accorciando le distanze. La chiusura del tempo vede Corazza calciare, ma il portiere ospite è attento.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con i ragazzi di Agostini ancora padroni del campo, mentre il Bologna fatica a creare pericoli dalle parti di D’Aniello. Tramoni è incontenibile sulla destra e tutte le azioni più pericolose passano dai suoi piedi. Al 51’ una sua azione insistita da posizione laterale crea scompiglio in area, al 58’ un suo filtrante trova Desogus in profondità: attenta in entrambi i casi la retroguardia emiliana. Al 64’ Del Pupo calcia dal limite e Tramoni in scivolata intercetta la sfera destinata sul fondo, senza tuttavia riuscire a colpire con la forza necessaria. Ancora Del Pupo pericoloso al 69’, bravo il portiere a respingere la sua conclusione dal limite. Al 73’ arriva il meritato 3-1 del Cagliari: sugli sviluppi di un corner, calcia Tramoni e Stivanelli, nel tentativo di allontanare, svirgola segnando nella propria porta. Brividi finali per il Cagliari con il Bologna che al 79’ da calcio d’angolo accorcia le distanze: il finale confuso non è foriero di reti e i rossoblù ospiti possono esultare al triplice fischio. 3-2 il risultato a favore di Kourfalidis e compagni.





IL TABELLINO

BOLOGNA-CAGLIARI 2-3

BOLOGNA: Bagnolini, Mihai (dal 77' Urbanski), Amey (dal 70' Annan), Stivanello, Raimondo, Rocchi (dal 70' Cossalter), Corazza, Wieser (dal 77' Sigurplasson), Pyyhtia, Paananen (dal 53' Casadei), Motolese. A disp. Petre, Cavina, Pagliuca, Arnolfi, Bartha, Pietrelli. All. Vigiani

CAGLIARI: D'Aniello, Palombi, Conti (dal 70' Carboni), Iovu, Del Pupo (dal 88' Schirru), Kourfalidis, Manca (dal 70' Vinciguerra), Desogus, Astrand, Tramoni (dal 88' Vitale), Sulis. A disp. Lolic, Fusco, Caddeo, Pulina, Murru, Secci. All. Agostini

ARBITRO: Sig. Maggio

AMMONIZIONI: Mihai, Pyythia (B); Iovu (C)

RETI: 8' Desogus (C), 13' Manca (C), 39' Rig.Mihai (B), 73' Aut. Stivanello (C); 79' Stivanello (B)