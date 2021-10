Agostini: "Grande prestazione"

30 ott 2021

+ -

Grande soddisfazione per la prestazione e l'atteggiamento, un pizzico di amarezza per la mancata vittoria che sarebbe stata legittima. Alessandro Agostini analizza l'1-1 contro l'Inter e plaude a quanto fatto dalla sua Primavera.

"Ai ragazzi vanno fatti i complimenti, in settimana la Coppa Italia ci aveva dato di nuovo fiducia dopo due sconfitte in campionato, non era semplice affrontare alla pari una grande squadra come l'Inter che schierava anche un giocatore della prima squadra quale è Satriano. Dispiace per la mancata vittoria, ci poteva stare assolutamente per quanto abbiamo prodotto e per come abbiamo inibito l'Inter in oltre 90 minuti".

"Ci è mancato qualcosa in fase di rifinitura e conclusione", continua Agostini che guarda alla sfida di sabato prossimo (ore 11) a Bologna. "Dovremo stare attenti e dare il 100% anche stavolta, anche contro un avversario che in classifica è più in basso e magari ha meno appeal. Ma i giocatori sono sul pezzo, l'hanno dimostrato anche oggi, dobbiamo continuare su questa strada per limare quei difetti che oggi ci hanno impedito di prendere tre punti".