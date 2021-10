Pareggio per la Primavera

30 ott 2021

Un pareggio convincente quello ottenuto dai ragazzi di Agostini contro l’Inter ad Asseminello: 1-1 al termine di un match che può lasciare soddisfatti entrambi gli allenatori, con le due squadre protagoniste di una partita interpretata bene soprattutto sul piano dell’agonismo. I rossoblù sono passati meritatamente in vantaggio al 31’ con Tramoni, servito da un assist illuminante di Conti. Nel secondo Palomba e Iovu hanno guidato con autorevolezza la fase difensiva, subendo gol da Fabbian in maniera abbastanza rocambolesca. Cagliari-Inter diverte e si chiude in parità.



LE SCELTE INIZIALI

Agostini sceglie l’ormai consolidato 4-3-3. La linea difensiva è composta da Zallu, Palomba, Iovu e Noah con D’Aniello tra i pali. In mediana confermato Schirru come con la Sampdoria, con Conti e Kourfalidis a completare il centrocampo. Davanti sono Desogus e Tramoni ad agire a sostegno della punta centrale Manca.

PRIMO TEMPO

Il primo squillo della gara arriva al 3’ con Desogus, che in scivolata prova senza successo a intercettare in rete un ottimo cross di Zallu dalla destra. Ancora Cagliari pericoloso al 13’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, attenta la difensa dell’Inter. Al 22’ Tramoni trova un pertugio in area e conclude a giro da posizione defilata sulla destra: il suo tentativo si spegne sul fondo. È il corso il più pericoloso dei suoi e al 31’ è lui a portare in vantaggio il Cagliari: straordinario assist di Conti che sventaglia senza pensarci e lancia Tramoni in campo aperto, l’attaccante numero 27 ubriaca di finte Fontanarosa e a tu per tu con il portiere non sbaglia. Alla mezz’ora Cagliari-Inter è 1-0. I nerazzurri riescono a sviluppare varie trame offensive, in particolare con le verticalizzazioni per Satriano, senza tuttavia mai realmente impensierire D’Aniello. Si va al riposo con i rossoblù avanti di un gol.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con l’Inter riversata in avanti alla ricerca del pareggio: la difesa rossoblù non trema e per gli attaccanti si creano gli spazi per le ripartenze. Al 65’ un filtrante di Schirru sorvola tutta l’area avversaria sfiorando le tante gambe davanti al portiere avversario. Al 69’ l’Inter trova l’1-1 da calcio d’angolo, con Satriano che di testa colpisce la traversa interna e Fabbian che perfeziona in rete. I rossoblù hanno subito un’occasione per tornare in vantaggio: al 71’ Palomba svetta più in alto di tutti dal corner, il suo colpo di testa è alto di poco. Le successive fasi di gioco sono combattute, il match è estremamente vivace. Allo scadere i rossoblù hanno due buone occasioni, prima con Iovu di testa poi con Del Pupo: l’argentino di pochissimo non trova la conclusione da distanza ravvicinata. Al triplice fischio si chiude una bella partita ben giocata da entrambe le compagini.



IL TABELLINO

CAGLIARI: D'Aniello, Zallu (21' Sulis), Palomba, Conti (75' Del Pupo), Iovu, Kourfalidis, Manca (57' Vinciguerra), Desogus, Schirru (75' Masala), Astrand, Tramoni (75' Carboni). A disposizione: Fusco, Corsini, Caddeo, Vitale, Pulina, Murru, Secci. All: Alessandro Agostini.

INTER: Botis, Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Carboni (69' Sangalli), Casadei, Cecchini Muller (69' Matjaz), Nunziatini (57' Peschetola), Iliev, Jurgens (57' Fabbian), Satriano (84' Abiuso). A disposizione: Delvecchio, Goffi, Moretti, Grygar, Dervishi. All: Cristian Chivu.

ARBITRO: Sig. Marco Acanfora (sez. di Castellammare di Stabia)

AMMONITI: Carboni (I), Desogus (C), Zanotti (I)

RETI: 31' Tramoni (C), 69' Fabbian (I)