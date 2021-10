La Primavera passa il turno

27 ott 2021

Missione compiuta per il Cagliari Primavera nei sedicesimi di TIMVISION Cup: Parma battuto e ottavi di finale conquistati. I ragazzi di Agostini hanno rimontato lo svantaggio iniziale del primo tempo, grazie alle due reti nella ripresa firmate Desogus-Tramoni. Il finale concitato non è bastato al Parma per agguantare il pareggio. I rossoblù al prossimo turno se la vedranno in trasferta contro l’Atalanta.

LE SCELTE INIZIALI

I rossoblù scendono in campo con il 4-3-3. Davanti al portiere Fusco agisce la coppia centrale Palomba-Iovu, con Sulis e Secci esternii. A centrocampo giocano Caddeo, Carboni e Kourfalidis a supportare il tridente offensivo Desogus-VInciguerra-Masala.

PRIMO TEMPO

Il primo squillo della gara arriva al 7’ con Vinciguerra, che in sforbiciata manda di poco fuori. Sono i rossoblù a fare la gara per i primi venti minuti, senza tuttavia creare particolari occasioni da gol.

Al 22’ Fusco si distende e blocca senza patemi un tiro da fuori di Kladji. Pochi minuti dopo è il palo a salvare il portiere rossoblù: Basili dal corner svetta più in alto di tutti e di testa colpisce il legno. Il Cagliari reagisce con Caddeo, che dopo una serie di rimpalli calcia senza trovare lo specchio della porta.

Al 34’ il Parma passa in vantaggio: imparabile la bellissima conclusione di destro di De Rinaldis dal limite. Si va al riposo con il risultato di 1-0 a favore degli emiliani.

SECONDO TEMPO

La ripresa è vivace sin dalle prime battute. Al 57’ Agostini opera le prime sostituzioni del match: Tramoni e Schirru per Masala e Kourfalidis. I cambi si rivelano decisivi, perché al 60’ il Cagliari pareggia grazie ad un'azione nata dai piedi del neo entrato Tramoni, che con un filtrante trova Deosgus dentro l’area: il numero 10 insacca in rete con una conclusione forte e precisa. Al 63’ è Desogus a restituire il favore al compagno, con un cross dalla sinistra che trova Tramoni sul secondo palo: l’attaccante corso di testa non può sbagliare per il 2-1.

Una volta ribaltato il risultato i rossoblù sono bravi a gestire il vantaggio senza grandi preoccupazioni, provando a far male in ripartenza grazie alla velocità del reparto offensivo.

All’82’ Vinciguerra ha ancora benzina per scattare in avanti e guadagnarsi una preziosa punizione da ottima posizione: il neo entrato Conti mette in mezzo e dopo una serie di rimpalli Tramoni batte il portiere ospite, ma l’assistente segnala il fuorigioco che invalida il gol.

Encomiabile quanto infruttuoso l’arrembaggio finale del Parma. Per il Cagliari è fatta: ora c'è l'Atalanta.

L'ANALISI

“Una vittoria che ci serviva, venivamo da due sconfitte contro Sassuolo e Sampdoria, dove comunque la squadra non mi era dispiaciuta – commenta a fine gara il mister rossoblù Alessandro Agostini – Il fatto che sia arrivata in rimonta è un bel segnale. I ragazzi hanno qualità, purtroppo succede che essendo così giovani un risultato negativo o anche un errore commesso in campo durante una fase di gioco possa togliere tranquillità. Dobbiamo essere bravi noi dello staff a dare la serenità necessaria perché elaborino le situazioni nella loro testa”.

“Sabato affrontiamo l'Inter in campionato, valuteremo quali giocatori potranno essere disponibili – prosegue il tecnico – Non parlo mai delle assenze, anzi mi piace vedere all'opera giocatori che sin qui ho utilizzato meno. Oggi ne abbiamo avuto la riprova, i vari Carboni, Caddeo e Vinciguerra sono stati pienamente all'altezza del compito”.



IL TABELLINO

CAGLIARI-PARMA PRIMAVERA 2-1

CAGLIARI: Fusco, Sulis, Secci, Iovu, Carboni (73' Conti), Palomba, Caddeo (84' Corsini), Kourfalidis (58' Schirru), Vinciguerra, Desogus (73' Pulina), Masala (58' Tramoni). A disp.: Lolic, D'Aniello, Manca, Vitale, Astrand, Murru, Pintus.

PARMA: Maliszewski, Mir Garcia, Vaglica, Farucci, Mallamo, Circati, Basili (82' Agostinelli), De Rinaldis, Lusha (73' Tannor), Lopes Silva (64' Sementa), Sits (73' Haj). A disp.: Rossi, Sahitaj, Ankrah, Costanza.

ARBITRO: Sig. Abdoulaye di Treviglio.

AMMONIZIONI: Desogus (C), De Rinaldi (P), Mallamo (P), Circati (P),

RETI: 36' De Rinaldis, 60' Desogus, 63' Tramoni.