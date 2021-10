Agostini: "Dobbiamo ritrovarci"

23 ott 2021

Gara pirotecnica, due volte in vantaggio, ma anche molte disattenzioni fatali che portano alla seconda sconfitta stagionale. Alessandro Agostini analizza quanto fatto dalla Primavera rossoblù in casa della Sampdoria.

"Siamo partiti molto bene, con il giusto atteggiamento, aggressivi e vogliosi di azzannare la gara. Le due reti sono la riprova della nostra buona partenza, poi però abbiamo regalato troppe situazioni alla Sampdoria e certi passaggi a vuoto non sono ammissibili contro qualsiasi avversario".

Ora la Coppa Italia, mercoledì alle 11 contro il Parma per i sedicesimi di finale, poi sabato l'Inter, ancora ad Assemini. "Dobbiamo rimanere compatti e lavorare, le ultime due gare non possono lasciarci contenti e bisogna mettere sul campo la rabbia portata da due risultati negativi. Non eravamo fenomeni dopo le prime partite e non abbiamo dimenticato come si gioca a calcio, però è chiaro che dobbiamo ritrovare un certo tipo di sentiero. Le chiacchiere servono a poco, occorre impegnarsi ogni giorno per svoltare sul campo e tornare a sorridere".