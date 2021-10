Primavera 1 TIMVISION, anticipi e posticipi

19 ott 2021

+ -

La Lega Calcio di Serie A ha ufficializzato il programma degli anticipi e i posticipi dalla 9ª alla 14ª giornata del campionato Primavera 1 TIMVISION, in aggiunta agli altri appuntamenti già fissati in calendario. Di seguito il cammino del Cagliari, che tornerà in campo sabato 23 ottobre alle ore 11 in casa della Sampdoria, gara trasmessa in diretta tv e streaming da Sportitalia (canale Solo Calcio).

6ª giornata

SAMPDORIA-CAGLIARI

Sabato 23 ottobre, ore 11.00

7ª giornata

CAGLIARI-INTER

Sabato 30 ottobre, ore 10

8ª giornata

BOLOGNA-CAGLIARI

Sabato 6 novembre, ore 11.00

9ª giornata

ATALANTA-CAGLIARI

Venerdì 19 novembre, ore 15.00

10ª giornata

CAGLIARI-MILAN

Domenica 28 novembre, ore 13.00

11ª giornata

TORINO-CAGLIARI

Domenica 5 dicembre, ore 11

12ª giornata

CAGLIARI-NAPOLI

Sabato 11 dicembre, ore 11.00

13ª giornata

CAGLIARI-HELLAS VERONA

Venerdì 17 dicembre, ore 13.30

14ª giornata

JUVENTUS-CAGLIARI

Martedì 21 dicembre, ore 12.30