Agostini: "Giornata negativa"

17 ott 2021

Sconfitta dolorosa per la Primavera rossoblù, la prima stagionale per i ragazzi di Alessandro Agostini. Il mister analizza lo 0-1 interno (GUARDA QUI GLI HIGHLIGHTS) contro il Sassuolo e guarda avanti.

"Perdere è sempre brutto, a maggior ragione quando succede in casa e al termine di una partita dove non abbiamo offerto certo la nostra miglior versione. Siamo partiti un po' contratti - analizza il tecnico - non siamo mai riusciti a cambiare passo e prendere davvero in mano una gara molto combattuta e con poco spazio per lo spettacolo. Il Sassuolo non ha avuto grosse chance, abbiamo concesso poco, bravi loro a sfruttare una palla vagante a inizio ripresa. Da parte nostra dovremo fare tesoro di una mattinata così, metterci subito con la testa sugli allenamenti e reagire già da sabato prossimo in casa della Sampdoria. Senza perdere fiducia e certezze sulle nostre qualità e su ciò che sappiamo fare, come si è visto fino a oggi".