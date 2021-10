Primavera sconfitta

17 ott 2021

Niente da fare per la Primavera rossoblù, che cede in casa al Sassuolo per 1-0, risultato frutto di una rete subita ad inizio ripresa in una partita spigolosa e senza troppe emozioni.

LE SCELTE

Agostini ritrova Manca da punta centrale con Pulina e Tramoni ai lati e Delpupo a sostegno. In mediana Conti e Kourfalidis, in difesa Obert accanto a Palomba, Zallu e Noah terzini tutti davanti a D'Aniello.

PRIMO TEMPO DI LOTTA

Passano 20' per il primo sussulto dopo tanto studio reciproco, con Mata che in diagonale col mancino manda a lato da posizione defilata. A seguire è Tramoni a mettersi in proprio senza trovare compagni pronti al centro. La gara scorre via senza grosse opportunità e con tanto agonismo, unito da molti errori nei corti spazi lasciati dal pressing esercitato da entrambe le squadre. Al 33' ancora Mata calcia col destro ma la palla non preoccupa D'Aniello. Al riposo è un automatico 0-0 per quanto visto nei primi 46' di gioco.

SUBITO DUE CAMBI

Rossoblù con due novità dopo l'intervallo, Vinciguerra e Desogus rilevano Manca e Pulina, senza cambiare assetto offensivo. Subito Delpupo ad azionarsi in profondità, cross basso senza nessuno all'appuntamento. La risposta del Sassuolo al 52' con Samele, che dal limite calcia alto con D'Aniello a controllare. Al 55' è Mata a mandare alto dai sedici metri su una palla riconquistata dai neroverdi in zona offensiva. Poco dopo un clamoroso rimpallo per poco non beffa il portiere ospite a corollario di un'azione sulla sinistra sull'asse Noah-Desogus-Delpupo.

La rete sassolese arriva al 57', Samele calcia in diagonale dal limite col sinistro una palla vagante indirizzata all'angolino che fredda D'Aniello. Agostini corre ai ripari e sceglie Cavuoti per Conti e Masala per Tramoni. Ci pensa Noah al 65' a calciare da fuori su una palla sporca, tiro però non preciso. Al 68' Delpupo in azione, slalom e punizione procurata dal limite ma tiro alto col sinistro.

Il Sassuolo si difende con ordine, i rossoblù premono senza trovare pertugi, dal finale confuso non viene fuori granché se non qualche tiro innocuo dalla distanza e gli emiliani espugnano Asseminello di misura.