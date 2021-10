Il weekend del Settore giovanile

16 ott 2021

La Primavera sarà l’unica formazione del Settore giovanile rossoblù impegnata in gare ufficiali durante questo weekend.

Ferme ai box Under 17, Under 16 e Under 15. Amichevole in famiglia per l'Under 14. I ragazzi di Agostini riprenderanno il loro cammino in campionato dopo due settimane di pausa.

I rossoblù, al momento terzi in classifica con 8 punti e ancora imbattuti, sfideranno in quel di Asseminello il Sassuolo domenica 17 alle 10.45. "Stare fermi per una pausa così lunga in mezzo al campionato non è usuale. Ne abbiamo approfittato per lavorare insieme e curare gli aspetti sui quali ancora c'è da migliorare per essere competitivi fino alla fine.I ragazzi hanno tanta voglia di ripartire e proseguire sul sentiero positivo del nostro inizio di stagione".

Vittime loro malgrado del caos trasporti di questi giorni le formazioni dell’U17, U16 e U15: sono state tutte rinviate le partite che le avrebbero viste protagoniste contro Brescia e Torino. L’impossibilità di trovare voli ha obbligato Cagliari e Brescia a rinviare l’anticipo di giovedì in Sardegna tra le due compagini U17, stesso destino poi toccato a U16 e U15 che non hanno avuto la possibilità di partire a Torino per sfidare le squadre granata.

L’Under 14 scenderà in campo contro i compagni di squadra pari età di stanza ad Alghero: si giocherà domenica 17 alle 11.30 nel centro sportivo di Alghero.



DOMENICA 17 OTTOBRE 2021

Campionato Primavera 1 TIMVISION

5ª giornata, Cagliari-Sassuolo

Centro Sportivo Asseminello (CA), ore 10.45

Diretta TV e streaming su Sportitalia, canale 60 DTT , app e sito dell'emittente