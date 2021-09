Pareggio per la Primavera

26 set 2021

Ancora un risultato utile per la Primavera rossoblù, il quarto consecutivo in campionato. Un 1-1 contro la Spal di Fabrizio Piccareta, arrivato al termine di una sfida ben giocata da entrambe le squadre. Prima marcatura stagionale per Steve Yanken, che al 58’ ha portato in vantaggio i suoi con un gol da vero rapace d’area. Brava la Spal a non mollare e trovare il pareggio a cinque minuti dal novantesimo.

LE SCELTE

Confermato negli uomini il 4-3-3 schierato da Alessandro Agostini nell’ultima uscita di campionato contro la Fiorentina. L’unica novità è Pulina al posto dello squalificato Desogus: per il classe 2004 si tratta del suo esordio da titolare in campionato con la maglia della Primavera. È dunque D’Aniello a difendere la porta rossoblù, con la linea composta da Zallu-Palomba-Iovu-Noah a completare la retroguardia. Conti in cabina da regia è supportato da Del Pupo e capitan Kourfalidis, sempre pronti ad inserirsi in area avversaria quando possibile. Davanti gli esterni Pulina e Tramoni agiscono a sostegno della punta centrale Yanken.

PRIMO TEMPO

Che si tratterà di una partita vivace lo si capisce sin dai primi minuti: al 6’ Pulina dal limite colpisce il palo con un tiro a incrociare che lascia immobile il portiere di casa, mentre poco meno di un minuto prima era stato Campagna ad avere sul destro la chance del vantaggio, non trovando però l’impatto con la sfera. Sempre rossoblù in avanti al 10’ con uno slalom di Del Pupo in area, la sua conclusione da posizione defilata sorvola la porta avversaria e si spegne sul fondo. Poco dopo è ancora Pulina a rendersi pericoloso sfiorando la traversa. L’occasione più importante della prima frazione passa dai piedi di Orfei al 28’, trovando però l’opposizione di un miracoloso D’Aniello: il portiere rossoblù riesce con un colpo di reni a smanacciare il tiro a botta sicura dell’attaccante biancazzurro. Prima di andare negli spogliatoi c’è tempo per un bell’1-2 tra Pulina e Del Pupo, con l’argentino che prova senza successo a imbeccare Yanken. Si va al riposo sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa i ritmi non calano e le due squadre continuano ad attaccare senza risparmiarsi. Al 54’ Kourfalidis calcia di sinistro dai 25 metri, costringendo il portiere di casa a rifugiarsi in corner. Passano pochi minuti e il Cagliari trova il gol del vantaggio: Tramoni punta l’area e al momento giusto serve con il destro Yanken, bravo ad anticipare il portiere in uscita con una zampata vincente. Al 58’ Spal-Cagliari è sullo 0-1. La rete galvanizza i ragazzi di Agostini, che vanno subito a caccia del raddoppio. Al 68’ Tramoni disegna calcio con un colpo di tacco che libera Kourfalidis sulla destra, il suo cross dal fondo viene allontanato con difficoltà dalla difesa spallina. I padroni di casa, dopo lo shock iniziale, reagiscono allo svantaggio e tra il 70’ e l’80’ mettono sotto pressione i rossoblù: Csinger è l’uomo più pericoloso dei suoi, D’Aniello è sempre impeccabile nei suoi interventi. Il pareggio della Spal tuttavia arriva a pochi minuti dal termine. All’85’ Orfei si prende il fondo e serve l’accorrente Sperti, il numero 40 biancazzurro mira l’angolino basso e trova il gol. La partita non smette di essere equilibrata e dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro: è 1-1 il risultato finale tra Spal e Cagliari.



IL TABELLINO

SPAL: Rigon, Borsoi, Saio (79' Gineitis), Csinger, Nador, Campagna (59' D'Andrea), Biancheri, Simonetta (79' Fahad), Orfei, Pavlides (79' Pinotti), Roda (14' Sperti). A disp. Pezzolato, Magri, Gineitis, D'Andrea, Forapani, De Milato, Fiori, Saiani, Fahad, Pinotti, Wilke, Sperti. All.Fabrizio Piccareta

CAGLIARI: D'Aniello, Zallu, Palomba, Conti, Iovu, Del Pupo (72' Del Pupo), Kourfalidis (72' Cavuoti), Pulina (79' Vinciguerra), Astrand, Tramoni, Yanken (79' Masala). A disp. Fusco, Obert, Masala, Corsini, Schirru, Vinciguerra, Pintus, Cavuoti, Sulis, Secci. All. Alessandro Agostini

Ammoniti: Conti (C), Kourfalidis (C), Del Pupo (C)

Arbitro: Nicolò Marini di Trieste (Stringini-Catani)

Reti: 58' Yanken (C), 85' Sperti (S)