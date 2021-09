La Primavera passa il turno

22 set 2021

+ -

Larga vittoria del Cagliari sul Monza nei trentaduesimi di TIMVISION Cup. Un 4-0 che permette ai ragazzi di Agostini di passare agevolmente il turno e portare a casa la terza vittoria consecutiva, confermando ulteriormente l’ottimo momento di forma. Tripletta di Masala alla sua prima da titolare in stagione, imbeccato per due volte da Pulina, autore di una grande prestazione come esterno offensivo sulla sinistra. È Desogus a chiudere i conti al 57’ siglando il 4-0 finale. I rossoblù il 27 ottobre affronteranno nei sedicesimi di finale il Parma.

LE SCELTE

Agostini sceglie il 4-3-3 per la prima di TIMVISION Cup contro il Monza, con molti cambi rispetto all’11 sceso in campo domenica. In porta spazio a Fusco, davanti a lui sono Sulis, Pintus, Iovu e Secci a comporre la linea difensiva. Mediana a tre con Schirru davanti alla difesa e Cavuoti-Carboni interni, davanti Masala e Pulina agiscono a sostegno della punta centrale Vinciguerra.

PRIMO TEMPO

Rossoblù aggressivi sin dalle prime battute, con i due esterni Masala e Pulina che da subito mettono sotto pressione la difesa del Monza. Al 6’ Masala porta in vantaggio i suoi con un super gol direttamente da calcio d’angolo: chirurgico il suo tiro a giro mancino che non lascia scampo al portiere ospite. Il Cagliari continua a spingere con continuità, in particolare funziona molto bene l’asse Pulina-Secci. Al 31’ Masala sfiora una clamorosa doppietta direttamente dalla bandierina, questa volta il suo tentativo si spegne sulla traversa. La doppietta, tuttavia, non tarda ad arrivare e al 39’ una sua zampata in area corona una grande azione di Pulina sulla sinistra. Cagliari e Monza vanno al riposo con i padroni di casa in vantaggio per 2-0.

SECONDO TEMPO

Pronti-via nella ripresa e i ragazzi di Agostini si portano avanti di tre gol. Il tridente offensivo dimostra di trovarsi alla perfezione: Pulina, imbeccato da Vinciguerra, si prende il fondo e serve in mezzo Masala, il quale da distanza ravvicinata non sbaglia e sigla la sua terza marcatura di giornata. Il triplo vantaggio fa male al Monza, che perde fiducia e lascia ampi spazi al Cagliari. Al 57’ Desogus, appena entrato, segna il 4-0 con un rasoterra mancino da posizione defilata. Pochi minuti dopo Vinciguerra ha sul destro l’occasione del 5-0, la sua conclusione si spegne sull’esterno della rete. Gli ospiti non si arrendono, la partita è vivace fino all’ultimo minuto e i rossoblù sono bravi a mantenere alta l’asticella dell’attenzione rendendosi sempre pericolosi davanti. Ottimo anche Fusco che alla sua prima stagionale da titolare trasmette sicurezza a tutta la difesa. 4-0 il risultato finale: i ragazzi di Agostini vincono la terza partita consecutiva e passano il turno di TIMVISION Cup, accedendo ai sedicesimi di finale che li vedrà impegnati il 27 ottobre contro il Parma.

L'ANALISI

"Abbiamo approcciato al meglio questo impegno", spiega Roberto Concas, vice-allenatore rossoblù. "Siamo soddisfatti perché è arrivata un'ottima prestazione, che si unisce a quelle di questo inizio stagione, anche oggi che schieravamo ragazzi alla prima presenza o comunque alle prime esperienze in categoria. Per tutti noi dello staff e per la società è importante sapere di poter contare su elementi affidabili sui quali lavorare in prospettiva che stanno venendo su dal Settore Giovanile". Domenica si fa visita alla Spal, calcio d'inizio alle ore 11. "Dobbiamo rimanere sul pezzo, pensando gara dopo gara, quindi ora la testa va alla Spal per chiudere bene questo filotto prima della lunga sosta. Bisogna imparare a gestire i momenti all'interno della partita, e anche quelle che saranno le difficoltà fisiologiche nel corso di un'annata. Lo spirito è quello giusto ed è la cosa che più conta, perché quando c'è la mentalità corretta di tutto il gruppo si possono fissare obiettivi e perseguirli insieme".

IL TABELLINO

CAGLIARI: Fusco, Sulis, Secci, Iovu (46' Palomba), Carboni (63' Corsini), Pintus, Schirru, Cavuoti (76' Caddeo), Vinciguerra, Pulina (55' Tramoni), Masala (55' Desogus). A disposizione: Lolic, Zallu, Delpupo, Vitale, Noah, Murru, Yanke. Allenatore: Agostini.

MONAZA: Ravarelli, Kassama, Negrini (14' Calacoci), Dell'Acqua [46' Folla (80' Orlando)], Donati, Nobile, Peruchetti, Salducco (62' Arpino), Riva, Zito, Mento (46' Bombino). A disposizione: Mazza, Agostini, Formenti, Minotti, La Torre. Allenatore: Palladino.

Ammoniti: Cavuoti (C)

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia

Reti: 6' Masala (C), 39' Masala (C), 47' Masala (C), 57' Desogus (C).Inserisci il testo