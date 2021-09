Primavera, vittoria allo scadere

19 set 2021

Entusiasmante vittoria della Primavera rossoblù che ad Assemini batte 2-1 la Fiorentina al termine di una partita di grande agonismo, decisa allo scadere da una perla di Alessandro Vinciguerra, classe 2005 prodotto del Settore Giovanile rossoblù che firma la prima rete in categoria.

LE SCELTE

Agostini ritrova Yanken al centro dell’attacco, con Tramoni, Delpupo e Desogus a supporto. In mediana il duo Kourfalidis-Conti, in difesa Zallu e Noah esterni con Palomba e Iovu centrali davanti a D’Aniello.

SUBITO DELPUPO E ROSSOBLU PADRONI

Allo scoccare del quarto d’ora Delpupo la sblocca: palla persa dai viola in uscita, l’argentino irrompe e dal limite incrocia il sinistro nell’angolino opposto con un’azione di qualità e potenza. La prima fase di gara era stata di studio e battaglia, senza troppi sussulti. Dopo aver sbloccato la gara, il Cagliari gestisce le operazioni e può trovare il raddoppio ma prima Delpupo viene fermato dal portiere che blocca il suo tiro da fuori, poi Conti calcia forte sugli sviluppi di un corner e la deviazione della difesa salva la Fiorentina. I toscani si fanno vedere nel finale, con un paio di punizioni calciate da Corradini e Agostinelli, che poi al 38’ trova la deviazione di Zallu e D’Aniello sulla traversa.

CACCIA AL RADDOPPIO

I ritmi si alzano e la battaglia si fa feroce, Palomba viene ammonito per un fallo dalla trequarti, sulla destra Zallu e Tramoni creano parecchio nella corsia, andando spesso a insidiare la retroguardia. La Fiorentina prova alcune imbucate, ma D’Aniello è sempre attento in uscita. Anche Agostinelli viene ammonito, per l’entrata dura su Masala, appena entrato con Vinciguerra al 56’ nella rivisitazione dell’attacco da parte di Agostini.

PAREGGIO VIOLA E BATTAGLIA

Al 66’ il gol fiorentino, in una fase di stanca del match: pallone che danza in area rossoblù, un paio di respinte mettono la palla nei piedi di Krastev che dal limite infila l’angolino alla destra di D’Aniello. La gara si fa maschia, le occasioni latitano, al netto di una punizione deviata in corner da D’Aniello, che al 77’ è bravissimo a respingere a terra il tiro ravvicinato di Toci. La gara arriva alla fine tra girandola delle sostituzioni (Schirru rileva l’acciaccato Kourfalidis, Cavuoti per Desogus) e assalti infruttiferi. Allo scadere del tempo regolamentare il tiro di Corradini dal limite, deviazione che D’Agnello sventa bloccando con grande prontezza. Sono 6’ di recupero, l’agonismo è elevato e al 95’ Vinciguerra si inventa il 2-1. Tiene botta sulla trequarti, si butta dentro in slalom dalla sinistra e calcia sul palo lontano col destro, per la prima rete in Primavera che vale tantissimo sotto ogni punto di vista.



IL TABELLINO

CAGLIARI: D'Aniello, Zallu, Palomba, Iovu, Noah, Conti, Kourfalidis (80' Schirru), Desogus (65' Cavuoti), Delpupo, Tramoni (57' Vinciguerra), Yanken (57' Masala). A disposizione: Fusco, Carboni, Vitale, Pulina, Pintus, Sulis, Murru, Secci. Allenatore: Agostini.

FIORENTINA: Fogli, Frison, Corradini, Di Stefano (92' Petronelli), Bianco, Agostinelli (66' Krastev), Egharevba (66' Capasso), Toci (85' Gori), Kayode, Rocchetti (46' Gentile), Lucchesi. A disposizione: Dainelli, Andonov, Ghilardi, Falconi, Koffi, Barduccci. Allenatore: Aquilani.

Ammoniti: 52' Palomba (C), 58' Agostinelli (F), 78' Kourfalidis (C).

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino.

Reti: 14' Delpupo (C), 66' Krastev (F), 95' Vinciguerra (C)