Primavera, vittoria esterna

11 set 2021

Prima vittoria della stagione per i ragazzi di Alessandro Agostini nel Campionato Primavera 1 TIMVISION, che alla seconda giornata trionfano in trasferta contro il Genoa per 1-0. Decisivo il gol di Michele Masala a dieci minuti dal termine, dopo una partita che aveva visto le due difese avere nettamente la meglio sui rispettivi attacchi avversari. Primavera rossoblù corsara, dunque, che si porta a casa tre punti e comincia a smuovere la classifica, dimostrandosi attenta nelle retrovie e cinica quando c’è stata la possibilità di far male. Grande gioia personale per Masala che festeggia nel migliore dei modi la convocazione in Nazionale U18 di quest’estate.

LE SCELTE

Qualche novità di formazione rispetto all’undici sceso in campo contro il Lecce: confermato D’Aniello tra i pali, sono Zallu, Palomba, Iovu e il nuovo arrivato Noah (esordio con la maglia rossoblù) i quattro di difesa. La mediana vede Conti in cabina di regia, capitan Kourfalidis mezz’ala e Del Pupo più libero di variare la posizione. In base infatti ai movimenti dell’argentino il modulo può mutare dal 4-3-2-1 al 4-2-3-1. Davanti Tramoni e Desogus sono chiamati a sostenere la punta centrale Manca.

PRIMA FRAZIONE EQUILIBRATA

La partita è vivace sin dalle prime battute, il Cagliari spinge e prova a pungere soprattutto con Desogus sull’out di sinistra. Sul prato verde regna l’equilibrio ma non la noia, agli attacchi rossoblù risponde il Genoa che esce alla distanza e mette sotto pressione Palomba e compagni, bravi a difendere con attenzione e senza sbavature. Attentissimo anche D’Aniello, che al 32’ si distende sulla conclusione da distanza ravvicinata di Sadiku e blocca la sfera, evitando eventuali tap-in genoani. Al 39’ Manca lotta, vince un rimpallo, entra in area e serve Desogus: la folla davanti al portiere di casa non permette al pallone di passare. Sono i rispettivi reparti difensivi gli attori principali della prima frazione, che si conclude con il risultato di 0-0.

MASALA PROTAGONISTA NEL SECONDO TEMPO

Pronti-via e Tramoni ha l’occasione per portare in vantaggio i suoi, solo il palo salva il Genoa a portiere ormai battuto. L’attaccante corso prova a rifarsi al 52’ con una galoppata in solitaria che lascia sul posto tre giocatori genoani, bravo però il portiere Mitrovic a intervenire in uscita ed evitare pericoli maggiori. Dalla parte opposta D’Aniello meno impegnato rispetto alla prima frazione, i liguri riescono a più riprese ad arrivare alla conclusione ma senza mai centrare lo specchio della porta. Vale come un gol la chiusura di Palomba al 74’ su Boiga che stava caricando il tiro all’altezza del dischetto di rigore. All’82’ Masala fa tutto da solo ed è gioia pura per i ragazzi di Agostini: il numero 11 sfida a viso aperto la difesa del Genoa, arriva sul fondo e da posizione defilata batte il portiere con uno scavetto di gran classe. Il Cagliari è in vantaggio per 1-0. I padroni di casa subiscono il colpo, i rossoblù (oggi in maglia bianca) non si distraggono e senza grossi patemi finali mettono in cassaforte i primi tre punti del campionato.





IL TABELLINO

GENOA-CAGLIARI 0-1

Genoa: Mitrovic; Vassallo (58' Ghigliotti) , Gjini, Bolcano, Dellepiane, Boci; Sadiku (83' Accornero), Palella, Besaggio; Bamba (70' Bornosuzov), Sahli (58' Boiga) . A disp.: Corci, Cenci, Biaggi, Konig, Cellamare, Cagia, Parodi, Ascioti. All.: Chiappino

Cagliari: D’Aniello; Zallu, Conti, Iovu, Del Pupo, Kourfalidis, Manca (57'Yanken), Desogus (79' Vinciguerra), Noah, Palomba, Tramoni (65'Masala) . A disp.: Fusco, Pintus, Carboni, Schirru, Pulina, Sulis, Secci. All.: Agostini

Ammoniti: Palomba (C), Chiappino (G), Sadiku (G), Del Pupo (C), Masala (C)

Marcatori: 82’ Masala (C)

Arbitro: Sig. Maranesi di Ciampino