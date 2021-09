Agostini: "Vittoria della maturità"

11 set 2021

+ -

Il gol di Masala fa gioire la Primavera rossoblù, con l'esterno che ha deciso la partita in casa del Genoa e i ragazzi di Alessandro Agostini ora a quota 4 dopo due partite. Il mister analizza quanto visto al "Begato 9" del capoluogo ligure.

SQUADRA MATURA

"Abbiamo giocato una gara solida, con presenza atletica e mentale, partendo bene e gestendo i momenti, soffrendo quando c'era da farlo al cospetto di un Genoa che sapevamo avere qualità e fisicità. Nella ripresa siamo venuti fuori ulteriormente, creando occasioni nitide e alla fine vincendola meritamente con una grande giocata. Sono felice per i ragazzi che meritano queste soddisfazioni perché legittimano il grande lavoro quotidiano".

GRUPPO FORTE

"Alleno davvero dei ragazzi straordinari, penso ai nuovi che ci sono da pochi giorni ma sono subito integrati grazie allo spirito di chi c'è da più tempo. Oggi ha esordito Noah con grande temperamento, una settimana fa Yanken e Secci, chi gioca sa cosa fare e andiamo tutti nella stessa direzione. Mi piace menzionare, tra gli altri, Manca che torna da un lungo stop ma si conferma uno dei leader carismatici di questo gruppo. Dobbiamo continuare così, sapendo che c'è moltissimo da lavorare perché siamo appena all'inizio e la stagione sarà come sempre durissima. Il materiale umano e tecnico è però ottimo e sta a me e il mio staff operare per tirare fuori il massimo e toglierci tutti delle soddisfazioni alle quali ciascuno aspira insieme al Club".