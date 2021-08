Agostini: "Bravi a reagire"

29 ago 2021

+ -

Alessandro Agostini analizza con lucidità e realismo la prestazione offerta dalla sua Primavera nel debutto stagionale contro il Lecce, che vale il primo punto nel Primavera 1 TIMvision 2021-2022.

INIZIO A RILENTO

"Non abbiamo fatto una grande gara, bisogna dirlo. Siamo partiti un po' contratti e le giocate non sono arrivate, purtroppo a inizio stagione ci sta dover prendere un po' le misure, sia degli avversari che di sé stessi, essendo un gruppo con un'ossatura definita ma anche con diverse novità. Il Lecce è un avversario scorbutico, ha messo in campo le sue qualità e grande voglia di fare punti, bravi noi a reagire subito allo svantaggio di inizio ripresa e nel finale ci abbiamo provato ma non è bastato".

NOTE LIETE

"Il gruppo ha dimostrato di avere cuore e carattere, sono ragazzi giovani ma che sanno cosa vuol dire indossare questa maglia. Oggi non abbiamo brillato come in altre circostanze, stiamo lavorando su molti concetti e durante la gara abbiamo provato diverse soluzioni. Ho molti elementi a disposizione, per me non ci sono titolari o riserve e lo dimostra il fatto che nella seconda parte di gara chi è entrato ha dato una scossa di energia nuova. Mi porto a casa tante indicazioni positive, avremmo voluto vincere come è normale, dobbiamo crescere tutti se si si vuole arrivare lontano ma questo è appena il primo tassello di un lungo percorso".