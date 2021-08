Pareggio per la Primavera

29 ago 2021

Pareggio prezioso alla prima partita del Campionato Primavera 1 Tim Vision per i ragazzi di Alessandro Agostini, che impattano 1-1 tra le mura di casa contro il Lecce di Vito Grieco, al termine di una partita combattuta soprattutto in mezzo al campo. Dopo un primo di tempo di studio, il Cagliari si è trovato sotto a inizio ripresa, riuscendo però a reagire nell’immediato grazie al primo gol con la Primavera rossoblù di Luigi Palomba. Segnali positivi per Agostini che ha visto i suoi ragazzi mettere in campo agonismo e voglia di vincere fino all’ultimo, portando a casa un punto utile in vista del prosieguo del campionato.

LE SCELTE

L’ossatura è quella della scorsa stagione, ma non mancano le novità: Agostini sceglie il 4-3-3 con Zallu terzino destro, Palomba e Obert centrali e l’ex Olbia Secci sulla sinistra, davanti al portiere D’Aniello. Mediana d’esperienza con Conti, Del Pupo e capitan Kourfalidis a sostenere il tridente formato dal nuovo arrivato Yanken punta centrale, con Cavuoti-Desogus sugli esterni.

PRIMA FRAZIONE DI STUDIO

Un primo tempo bloccato quello visto sul sintetico del “Campioni d’Italia 1969-70” di Assemini, dove le due squadre si sono studiate senza mai disturbare seriamente i rispettivi portieri avversari. Al 26’ D’Aniello è bravo a non farsi sorprendere da un tiro deviato dal limite di Gonzalez, mentre pochi minuti dopo è Yanken a mettere pressione alla difesa leccese, trovando però troppi uomini davanti a sé per poter far male. Nonostante le poche occasioni, l’agonismo non manca e il match continua a giocarsi nel cuore del prato verde. Attentissima la difesa rossoblù, con Palomba che in vari momenti della prima frazione riesce a sbrigliare alcune situazioni potenzialmente pericolose. Si va al riposo sul risultato di 0-0.

RIPRESA VIVACE

La ripresa inizia in salita per i rossoblù: al 49’ Lemmens impatta di testa un corner battuto da Salomaa e trafigge un incolpevole D’Aniello, portando in vantaggio il Lecce. La reazione del Cagliari è immediata con Cavuoti che trova un corridoio tra i difensori giallorossi, venendo però fermato poco prima di calciare verso la porta. Bella iniziativa di Obert al 55’, il suo tiro non crea particolari patemi a Borbei, ma dimostra che i ragazzi di Agostini sono diventati i padroni del campo. Passano infatti pochi minuti e Desogus impegna il portiere ospite costringendolo a rifugiarsi in angolo, dal corner arriva il pareggio del Cagliari: cross di Kourfalidis e colpo di testa vincente di Palomba. Al 60’ è 1-1. Nei rossoblù sono quattro i cambi nel secondo tempo: Tramoni, Vinciguerra e Manca, entrati rispettivamente per Cavuoti, Del Pupo e Yanken. Più il cambio Desogus-Masala a pochi minuti dal termine. Con i nuovi innesti mister Agostini cambia assetto e dispone i suoi con un 4-2-3-1, ma la partita dopo il gol del pari scorre equilibrata senza troppi sussulti. L’ultima occasione del match passa dai piedi di Conti al 94’: il suo mancino su punizione sfiora il palo e si spegne sulla parte esterna della rete, dando solo l’illusione del gol. Il Cagliari Primavera porta a casa il primo punto stagionale. 

.

IL TABELLINO

CAGLIARI – LECCE 1-1

CAGLIARI: D’Aniello; Zallu, Palomba, Obert, Secci; Kourfalidis, Conti, Cavuoti (57′ Tramoni); Delpupo (77′ Vinciguerra), Desogus (93' Masala), Yanken (77′ Manca). A disposizione: Iliev, Iovu, Pintus, Sulis, Caddeo, Carboni, Schirru, Pulina. All. Agostini

LECCE: Borbei; Lemmens, Hasic, Ciucci, Nizet; Vulturar (92′ Gallorini), Gonzalez, Macrì; Salomaa (81′ Milli), Burnete, Mommo (84′ Scialanga). A disposizione: Bufano, Russo, Dreier, Luperto. All. Grieco

Ammoniti: 65′ Kourfalidis, 68′ Hasic, 85′ Lemmens, 88′ Tramoni

Marcatori: 49’ Lemmens (L), 60′ Palomba (C)

Arbitro: Simone Tarricone della sez. di Perugia