Agostini: “Pronti per un nuovo cammino”

28 ago 2021

Anche per la Primavera è arrivato il momento di ricominciare, dopo un’estate di lavoro e con una rosa che presenta importanti riconferme ma anche tante novità. Il mister della Primavera Alessandro Agostini presenta la nuova stagione incontrando i media alla vigilia della sfida contro il Lecce, domenica alle 16.30 sul sintetico del “Campioni d’Italia 1969-70” di Assemini.

“Il Settore Giovanile rossoblù è cresciuto molto negli ultimi anni, è normale che in Primavera si perdano giocatori che vanno a giocare tra i professionisti. Ciò che conta è il lavoro alla base, che permette a chi rimane di trasmettere ai nuovi arrivati la giusta filosofia. Inoltre, quest’anno abbiamo svolto interamente la preparazione e quindi abbiamo avuto un mese e mezzo in più di tempo per provare nuove soluzioni rispetto alla stagione passata”.

UNA ROSA DI QUALITÀ

“Chiunque arrivi in questa Primavera è stato scelto perché pensiamo abbia caratteristiche utili sia per noi nell’immediato, che poi in futuro per la prima squadra. Il nostro obiettivo è quello di dare una strada ai ragazzi per potersi esprimere al meglio e andare più avanti possibile nella loro carriera. Tra i nuovi abbiamo Steve Yanken, un giocatore con caratteristiche che ci mancavano. È una prima punta molto fisica che si misura quest’anno con una nuova categoria e penso possa fare bene. Lisandru Tramoni è un giocatore di grande qualità da cui ci aspettiamo tanto, parte da una base eccezionale e dovrà provare a dimostrare tutto il suo valore. Poi ovviamente come tanti altri deve migliorare, ma io anche da calciatore adulto ho sempre dovuto migliorarmi, figuriamoci per i ragazzi”.

GLI OBIETTIVI

“Io non amo fare proclami, dobbiamo lavorare per fare più punti possibile partita dopo partita, capiremo in corso d’opera quanto valiamo e dove potremmo arrivare. Sicuramente siamo orgogliosi di vedere Masala e Cavuoti, ma anche Palomba lo scorso mese, convocati nelle Nazionali giovanili, abbiamo tanti ragazzi validi che possono fare un percorso importante, a loro il compito di lavorare quotidianamente per crescere. Per quanto riguarda il campionato avremo 18 squadre e questo implica il dover giocare più partite, quindi potremo allungare le rotazioni e ci sarà più spazio per tutti”.

IL PROSSIMO AVVERSARIO

“Il Lecce è una squadra difficile da affrontare, ha ritmo e buone individualità. Le neopromosse hanno fame, non sottovalutano l’impegno e vogliono subito mettersi in mostra. Sarà una partita complicata, non dobbiamo sbagliare atteggiamento e dovremo metterci più voglia di loro”.

NOVITÀ NELLO STAFF

“Ho un nuovo secondo, Roberto Concas, è arrivato Alberto Piras come collaboratore tecnico, che si aggiunge agli altri componenti del mio staff. Stiamo lavorando con armonia e idee e questo mi fa piacere e ben sperare, sono tutti ragazzi molto competenti con cui poter affrontare al meglio una nuova stagione”.