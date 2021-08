Gli sponsor della Primavera

27 ago 2021

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare i partner che appariranno sulla maglia della Primavera nella stagione 2021/2022.

Confermati rispettivamente come first e second sponsor L’Orto di Eleonora e Centro Cash, che appariranno dunque sul front della maglia. Rinnovato l’accordo anche con Edo Group per quanto riguarda lo sleeve sponsor, mentre Dreav Group è il nuovo back sponsor.

Una maglia totalmente “made in Sardinia”, grazie a quattro partnership strette con aziende del territorio dal valore riconosciuto in tutta l’isola. Dal settore alimentare a quello della grande distribuzione, passando per il settore industriale e dell’edilizia: quattro influenti attori nell’economia della Sardegna che il Cagliari Calcio è orgoglioso di avere al suo fianco.

“Anche per la stagione alle porte, sulla maglia della Primavera figureranno importanti aziende locali, da sempre vicine all’economia della Sardegna, dove creano valore in termini di posti di lavoro e opportunità – ha dichiarato la Responsabile Marketing e Comunicazione del Club, Federica Vargiu - Dreav Group, che siamo felici di accogliere nella famiglia della Primavera, si aggiunge a L’Orto di Eleonora, Centro Cash ed Edo Group, le quali sono graditissime riconferme rispetto alla passata stagione. Siamo onorati e felici di poter proseguire insieme un lavoro condiviso che va avanti con convinzione e ottimi risultati, dove l’attenzione costante da parte dei nostri partner verso i giovani si sposa perfettamente con i valori che il Cagliari Calcio promuove ogni giorno.”