Primavera, il tabellone della TIMvision Cup

24 ago 2021

La Lega Serie A ha diramato il tabellone della TIMvision Cup 2021-22, una delle due manifestazioni della Primavera insieme al campionato.

Il Cagliari di Alessandro Agostini avrà nel Monza, in gara secca che si giocherà in Sardegna, l'avversario nei trentaduesimi di finale, il 22 settembre prossimo. L'eventuale incrocio nei sedicesimi sarà con la sfida tra Parma e Cremonese, per giocarsi a quel punto l'accesso negli ottavi contro l'Atalanta l'1 dicembre. I quarti di finale sono in programma il 12 gennaio 2022, le semifinali il 23 febbraio e la finale il 6 aprile 2022.

IL CAMPIONATO

Intanto è tutto pronto per l'inizio del campionato Primavera 1. Domenica 29 agosto alle 14.30 arriva ad Assemini il Lecce per la prima giornata (guarda qui il calendario completo). La stagione regolare del torneo, al quale da questa stagione prendono parte 18 squadre, terminerà il 14 maggio 2022 con i rossoblù in casa dell'Empoli. Sarà poi la volta della post season: gli eventuali playout sono in programma il 20 maggio 2022 (andata) e il 26 maggio 2022 (ritorno), mentre la fase finale che mette in palio lo scudetto si giocherà dal 21 al 27 maggio 2022. 

IL REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO

Accedono ai playoff per lo Scudetto di categoria le prime sei classificate, con le prime due che entrano in corsa direttamente dalle semifinali. Retrocedono le ultime due della classifica, disputano il playout la quindicesima e la sedicesima, a meno che queste non siano separate da più di 10 punti al termine della stagione regolare: in questo caso la sedicesima retrocede direttamente nel campionato Primavera 2 2022-23.