Cavuoti e Palomba in U19

06 ago 2021

Nuove convocazioni azzurre per i giovani rossoblù: dopo la chiamata di Michele Masala con l’U18, arriva quella di Nicolò Cavuoti e Michele Palomba nella selezione Under 19.

I due Primavera, classe 2003, raggiungeranno domenica 8 agosto il raduno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dove gli azzurrini avranno a disposizione quattro giorni per allenarsi e preparare l’amichevole con i pari età dell’Albania, in programma venerdì 13 agosto alle ore 11 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Per entrambi si tratta di una riconferma, dopo l’esordio in maglia azzurra con l’U18 lo scorso 4 giugno nella partita contro l’Austria vinta per 3-1. Sia Cavuoti, centrocampista di quantità e qualità, che Palomba, roccioso difensore centrale, si sono resi protagonisti con ottime prestazioni dello scorso campionato Primavera agli ordini di Mister Agostini.