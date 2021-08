Primavera 1 TIM Vision, il calendario

04 ago 2021

+ -

La Lega Serie A ha diramato il calendario del campionato Primavera 1 TIM Vision 2021-22.

.

Il debutto del Cagliari nel torneo è previsto per il 28 agosto in casa contro il Lecce. La settimana seguente è in programma la prima trasferta sul campo del Genoa, per poi ritornare tra le mura di casa il 18 settembre contro la Fiorentina.

.

Saranno 18 le squadre al via e la stagione regolare terminerà il 14 maggio con i rossoblù che ospiteranno l’Empoli. Spazio poi alla post season: i playout si giocheranno il 20 maggio 2022 (andata) e il 26 maggio 2022 (ritorno), mentre i playoff andranno in scena dal 21 al 27 maggio 2022.

Inserisci il testo