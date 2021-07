La Primavera prepara la nuova stagione

22 lug 2021

È cominciata la stagione 2021-22 della Primavera rossoblù, guidata ancora da Alessandro Agostini in panchina insieme ad uno staff tecnico che presenta poche novità. Il Coordinatore Tecnico e Responsabile della Primavera è sempre Daniele Conti, con l'ex capitano e bandiera del Club che continuerà nel fondamentale ruolo di raccordo e indirizzo dell'attività a 360 gradi. Per il mister toscano secondo campionato sulla panchina della Primavera, al suo fianco avrà come vice Roberto Concas, reduce dalla scorsa annata nelle vesti di Collaboratore tecnico.

LA TABELLA DI MARCIA

Dopo il raduno di lunedì con tamponi e test sanitari di prammatica, si lavora a ritmi di doppie sedute fino a sabato nel Centro Sportivo di Asseminello, dove si svolge la prima fase di questo ritiro estivo. Domenica giornata di riposo e lunedì 26, dopo l'allenamento mattutino, la partenza per alcuni giorni di lavoro nel ritiro di Isili. Da qui il trasferimento, venerdì, a Buddusò dove sabato 31 si terrà l’amichevole contro l’Olbia di Max Canzi, a chiudere la fase di ritiro pre-stagionale.

LA SQUADRA

Tante le conferme rispetto alla precedente stagione, con i 2002 indicati quali “fuori quota" e i 2003 (Nicolò Cavuoti sta svolgendo la preparazione con la prima squadra) a fornire il contributo di esperienza in categoria, mentre i 2004 (al netto di Michele Masala che è ormai alla terza stagione in squadra) e i 2005 Alessandro Vinciguerra (che ha esordito nell’ultimo scorcio del precedente torneo), Nicola Pintus e Riyad Idrissi iniziano il loro percorso nella Primavera.

LO STAFF TECNICO

Per quanto riguarda lo staff tecnico, con Agostini e il vice Concas, come Collaboratore Tecnico arriva Alberto Piras, reduce da altre esperienze nel Settore Giovanile rossoblù. Simone Di Franco e Jacopo Secci restano rispettivamente preparatore dei portieri e preparatore atletico, mentre Paolo Chiappori avrà il focus sul recupero degli infortunati. La match analysis è curata e coordinata da Davide Marfella (che si occupa anche della supervisione di quest’area nel Settore Giovanile) insieme a Manuel Galozzi, i medici sono Paolo Cugia e Matteo Manunza, i fisioterapisti Cristian Calianu, Luca Floris e Marco Cabitza. Completano il gruppo, con il loro fondamentale lavoro a supporto di tutte le attività, il Team Manager Roberto Aracu, il Dirigente Accompagnatore Sergio Fanti e i magazzinieri Antonio Deidda e Raffaele Spiga.



LA ROSA

Portieri: Andrea D’Aniello (2003), Eugenio Fusco (2003)

Difensori: Iurie Iovu (2002), Alessandro Murru (2004), Luigi Palomba (2003), Nicola Pintus (2005), Valerio Secci (2003), Sergio Sulis (2003), Giuseppe Vitale (2004), Francesco Zallu (2003)

Centrocampisti: Alex Caddeo (2004), Michele Carboni (2004), Bruno Conti (2002), Antonio Corsini (2004), Isaias Delpupo (2003), Riyad Idrissi (2005), Christos Kourfalidis (2002), Giammarco Schirru (2003)

Attaccanti: Jacopo Desogus (2002), Massimiliano Manca (2002), Michele Masala (2004), Roberto Piroddi (2003), Andrea Pulina (2004), Lisandru Tramoni (2003), Alessandro Vinciguerra (2005)