Contini premiato al Goleador Best Awards

17 giu 2021

Gianluca Contini, attaccante rossoblù classe 2001, è stato premiato oggi a Milano negli studi di Sportitalia nell'ambito del "Primavera 1 TIM Goleador Best Awards", il galà del torneo che ha appena concluso la regular season ed è pronto a entrare nella fase che assegnerà lo Scudetto di categoria.

Contini si è laureato capocannoniere del campionato con 18 gol, legittimando quindi anche con i numeri una stagione da leader del gruppo e da autentico protagonista carismatico oltre che tecnico. Giocando da prima punta o da esterno nel 4-2-3-1 di mister Agostini, ha infatti conquistato tutti per abnegazione nelle due fasi e capacità di realizzazione, garantendo continuità di rendimento e giocate di alto livello.

"Questo premio è frutto del lavoro del gruppo", ha commentato Contini in occasione dell'evento, "devo ringraziare enormemente i compagni, il mister e lo staff tecnico perché senza di loro non avrei potuto raggiungere questo traguardo. È stata una stagione particolare, lunga, con una interruzione significativa, siamo contenti per quello che abbiamo fatto anche se ovviamente si punta sempre a migliorare e a volere qualcosa in più. Quest'anno, da fuori quota, avevo responsabilità in più e ho cercato di dare il mio contributo, aiutando i ragazzi più piccoli e agli esordi in categoria e mettendo a disposizione le mie qualità".