Primavera battuta a Torino

16 giu 2021

+ -

Finisce con la sconfitta per 2-0 ad opera della Juventus, sul campo bianconero, la regular season e quindi la stagione della Primavera del Cagliari, che chiude a quota 40 all’undicesimo posto con la salvezza conquistata in ampio anticipo. Nell’ultima giornata prevalgono le forti motivazioni juventine per la lotta al vertice, il punteggio all’inglese porta le firme di Soule e Miretti, uno per tempo. Gianluca Contini, con 18 reti, è il capocannoniere del Primavera 1, una bella soddisfazione personale e di squadra.

PARTITA VIVACE, JUVENTUS CINICA

La Juventus si fa subito pericolosa con Sekulov, ma Ciocci è preciso come di consueto in questa stagione. Il portiere rossoblù sventa diverse mischie ed è pronto tra i pali, ma il Cagliari dopo una prima fase di studio si fa vedere eccome dalle parti di Garofani. Ci pensa Cavuoti, poi Kouda in due occasioni, a scaldare le mani dell’estremo difensore bianconero. Al 29’ è invece Desogus ad accentrarsi e calciare forte ma centrale. La rete juventina arriva a ridosso dell’intervallo: Soule irrompe in area e in corna l’1-0. Nella ripresa la Juventus parte forte, Agostini toglie Conti per Delpupo, Kouda si prende il primo giallo della gara in ripiegamento difensivo (saranno tre, con Ntenda e Luvumbo), e al 53’ arriva il bis: bella azione che Miretti chiude con precisione inserendosi a rimorchio. Al 57’ Contini e Luvumbo potrebbero riaprirla, ma sulla linea Leo è decisivo. La Juventus riprende le redini, il finale regala poche emozioni, il campionato e la stagione rossoblù finiscono così.



IL TABELLINO

Juventus: Garofani, Leo, Ntenda Wa Dimbonda, Omic, De Winter (87’Chibozo),Nzouango Bikien, Sekulov (60’Iling-Junior), Miretti (73’Bonetti), Turicchia, Soule Malvano (73’Sekularac), Mulazzi. A disp. Senko, Daffara, Dellavalle, Cerri. Allenatore: Andrea Bonatti

Cagliari: Ciocci, Zallu, Spanu (73’Masala), Boccia, Conti (45’Del Pupo), Iovu, Desogus (54’Tramoni), Kouda (73’Michelotti), Contini, Cavuoti (61’Schirru), Luvumbo. A disp. D’Aniello, Fusco, Palomba, Sulis, Sangowski. Allenatore: Alessandro Agostini

Ammoniti: Kouda(C), Ntenda (J), Luvumbo (C)

Arbitro: Feliciani di Teramo

Reti: 45’ + 1’ Soule, 53’ Miretti