Agostini: "Ragazzi encomiabili"

12 giu 2021

Soddisfazione grande per Alessandro Agostini, che insieme al suo staff si gode il 5-1 rifilato all’Empoli nell’ultima casalinga della stagione e plaude soprattutto all'attitudine e alla disponibilità di ogni singolo elemento. Il tecnico, in attesa di chiudere la stagione mercoledì in casa della Juventus, analizza la prestazione odierna sottolineando la capacità dei ragazzi di rimanere sul pezzo senza abbassare l’intensità nonostante caldo e campionato agli sgoccioli.

IL GIUSTO ATTEGGIAMENTO

“Volevamo dimostrare che siamo ancora concentrati e attenti su quegli aspetti che dobbiamo migliorare se vogliamo fare un salto di qualità, guardando al futuro. Siamo stati bravi a partire con grande attenzione, di fronte c’era un avversario tosto, la cui classifica parla chiaro. Abbiamo messo in campo fisicità e rapidità, sono contento perché tutti vogliono fare ancora qualcosa di importante, fino all’ultimo. Non era semplice anche per via del caldo feroce di oggi, i complimenti ai ragazzi sono doverosi per quanta dedizione mettono in ogni singolo allenamento e poi in partita. Quando c'è questa mentalità è più facile lavorare, trasmettere dei concetti e anche affrontare i momenti di difficoltà che sono fisiologici”.

IL PERCORSO CONTINUA

“Al di là di un risultato in più o in meno, della classifica che si può sempre migliorare, penso che bisogna essere contenti per come tanti ragazzi stanno crescendo e continueranno a farlo nei prossimi mesi. Questo gruppo è partito in determinate condizioni ed è arrivato a metà giugno con una evidente serie di passi avanti che hanno portato ad essere squadra in grado di giocarsela con tutti. Sicuramente potevamo ambire a qualche punto in più e lo meritavamo anche, ma avremo modo di fare i bilanci a tempo debito, le analisi vanno fatte a freddo, in modo razionale e ad ampio spettro”.