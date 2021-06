Larga vittoria della Primavera

12 giu 2021

Ampia vittoria della Primavera rossoblù, che ad Asseminello - sul sintetico del "Campioni d'Italia 1969-70" supera 5-1 l'Empoli e archivia le gare casalinghe di una stagione che si chiuderà mercoledì alle ore 15 contro la Juventus.

SUBITO IN CONTROLLO

Dopo i primi minuti di studio, all'8' una palla lunga di Conti viene interpretata male dal portiere, Luvumbo sulla linea non può sbagliare. Al 16' Zallu incorna benissimo ma fuori di un soffio il corner di Desogus e al 27' ancora Luvumbo fa 2-0: azione personale, siluro dal limite dell'area e Biagini battuto. Allo scoccare del 45' il tris: Desogus è bravo nel tap-in dopo che Contini era stato fermato dal portiere sull'ennesima palla profonda dalle retrovie.

SEMPRE E SOLO CAGLIARI

La ripresa non cambia copione, così al 62' arriva il poker: transizione corale dei rossoblù, Contini non può sbagliare. Partita in archivio, c'è spazio solo per tentativi empolesi di ridurre la forbice e il grande caldo che attanaglia le gambe. Biagini salva su Luvumbo (destro sul primo palo) ma al 75' frana su Kouda, rigore che Contini non sbaglia. All'ultimo secondo il penalty è per i toscani: Baldanzi fredda Ciocci, che poco prima si era meritato i complimenti per un grande volo verso l'angolino alla sua sinistra.



IL TABELLINO

Cagliari: Ciocci, Zallu, Michelotti (76' Spanu), Boccia, Cusumano (76' Iovu), Conti, Desogus, Cavuoti (64' Delpupo), Contini (76' Masala), Tramoni (52' Kouda), Luvumbo. A disp.: D’Aniello, Fusco, Palomba, Sulis, Schirru, Sangowski. Allenatore: Agostini

Empoli: Biagini, Donati, Rizza (76' Simic), Degli Innocenti (58' Lipari), Siniega, Pezzola, Rossi (46' Lombardi), Sidibe (46' Baldanzi), Ekong, Bozhanaj (46' Belardinelli), Martini. A disp.: Hvalic, Riccioni, Fradella, Indragoli, Mandredi, Brkic, Fazzini. Allenatore: Spano

Arbitro: Acanfora di Castellamare di Stabia

Ammoniti: Cusumano (C), Ciocci (C), Delpupo (C)

Reti: 9' Luvumbo (C), 27' Luvumbo (C), 45+1' Desogus (C), 62' Contini (C), 75' Contini (C), 90+3' Baldanzi (E)