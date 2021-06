Primavera sconfitta

09 giu 2021

Una prodezza di Di Stefano nella fase finale della partita decide la gara tra Sampdoria e Cagliari, con la Primavera rossoblù che capitola di misura dopo una prestazione solida al cospetto di una delle prime della classe. Dispiacere per i ragazzi di Alessandro Agostini, che collezionano occasioni da gol ma non trovano reti né punti nella terzultima uscita stagionale. Sabato alle 12 arriverà l’Empoli, poi chiusura mercoledì in casa della Juventus.

LE SCELTE

Senza lo squalificato Zallu, a destra in difesa c’è Sulis con Boccia-Iovu coppia centrale e Michelotti a sinistra. In mediana Schirru e Kouda, il trio Masala-Delpupo-Desogus alle spalle di Contini nel solito quartetto dalle posizioni variabili in corso di partita. In porta comanda Ciocci.

LOTTA E OCCASIONI, SENZA GOL

Succede poco nei primi 20’, poi è Delpupo al 21’ a scoccare dalla distanza il mancino che si stampa sul palo. La Sampdoria tiene palla e preme ma non punge, così al 32’ è Contini in solitaria a sfiorare la rete col diagonale fuori di poco. Al 33’ Masala alza bandiera bianca per una botta alla spalla, i ritmi si abbassano e bisogna attendere il 38’ per vedere la botta di Siatounis dal limite incocciare la traversa dopo il tocco provvidenziale di Ciocci. C’è spazio per un’altra opportunità rossoblù, con Michelotti che da sinistra trova Desogus, il cui controllo è buono ma la conclusione debole, Zovko blocca sulla linea.

RIPRESA EQUILIBRATA, PRODEZZA DI STEFANO

Al 48’ è subito Kouda a sfiorare la rete isolana: destro a botta sicura da pochi passi, sulla linea il groviglio di gambe sarde e liguri impedisce la rete. Al 53’ Di Stefano calcia fuori in diagonale, e in generale le occasioni non sono molte, con le squadre che combattono lasciandosi pochi spazi. La girandola dei cambi spezza i ritmi, così solo un episodio può spostare l’equilibrio: ci provano Cavuoti e Kouda, ma il doppio sinistro è respinto da un ottimo Zovko al 60’. Fioccano i cartellini, e al 78’ Di Stefano si inventa il gol-partita: “veronica” a eludere il difensore appena dentro l’area, destro potente nel palo lontano con Ciocci che non può nulla. La reazione Cagliari è veemente ma non produttiva, con alcuni palloni che in area non vengono tramutati in rete, fino alla girata di Desogus allo scadere che finisce sull’esterno della rete.



IL TABELLINO

Sampdoria: Zovko, Somma, Giordano (dall'85' Canovi), Yepes (dal 66' Francofonte), Aquino, Angileri, Ercolano (dal 66' Gaggero), Siatounis, Montevago (dal 46' Malagrida), Trimboli (C), Di Stefano (dal 90' Krawczyk). A disposizione: Saio, Napoli, Marrale, Migliardi, Miceli, Pedicillo, Brentan, All.: Felice Tufano

Cagliari: Ciocci, Suli, Michelotti, Boccia (C), Schirru, Iovu, Desogus, Kouda, Contini (dal 66' Tramoni), Del Pupo (dal 56' Cavuoti), Masala (dal 34' Luvumbo). A disposizione: D'Aniello, Spannu, Conti, Cusumano, Sangowski, Fusco. All.: Alessandro Agostini

Arbitro: Adalberto (sez. Pistoia) Assistenti: Gregorio e Parisi (sez. Bari)

Ammoniti: 3' Michelotti (C), 5' Giordano (S), 78' Tramoni (C)

Reti: 79' Di Stefano (S)