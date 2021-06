Primavera, vittoria da brividi

06 giu 2021

Vittoria incredibile per la Primavera rossoblù, in quella che era la quartultima giornata del campionato, la penultima in casa. Ad Asseminello la Lazio cede 4-3 dopo essere stata rimontata prima dal doppio vantaggio e poi dal 3-2 biancoceleste, in una gara densa di emozioni, errori e alla fine gioia per i ragazzi di Alessandro Agostini.

LE SCELTE

In mezzo al campo torna Conti con Cavuoti, davanti Luvumbo e Contini fanno quartetto con Desogus e Tramoni, in difesa guida capitan Boccia con Cusumano e i terzini Zallu e Michelotti. In porta Ciocci.

PRIMO TEMPO A DUE FACCE

Cagliari subito vicino al gol con Tramoni, il cui mancino da posizione ravvicinata è debole. La Lazio gioca con coraggio e passa all'8' con Castigliani che incorna il cross da sinistra di Ferrante. Reazione isolana al 12' con Contini (destro respinto) e Luvumbo (tap-in sul legno), ma al 16' la Lazio fa il bis: Novella entra in area da sinistra e beffa Ciocci con un tiro lento e smorzato inutilmente fino a pochi passi oltre la linea di porta. Al 24' il Cagliari accorcia: palla lunga, Contini disturba e beffa Franco, dribbling sul portiere e rete. Dopo il miracolo di Furlanetto su Cavuoti (tiro in mischia da azione d'angolo) alla mezzora arriva il 2-2: Desogus si mette in proprio e manda il destro nell'angolino.

RIPRESA, ALTRA RIMONTA

Il Cagliari fa la partita e sembra poter prendere l'abbrivio per superare, sulla scia della rimonta del primo tempo. Invece, dopo il palo del laziale Armini e alcune fiondate rossoblù (Masala a lato di poco), è Marino a calciare dal limite inchiodando il 3-2 capitolino. Mazzata dura da digerire, anche perché al 70' Ciocci deve fronteggiare il rigore di Moro: splendida respinta di piede, la seconda stagionale dopo il rigore parato alla Fiorentina, e Cagliari che riprende vigore. Al 73' il contropiede Luvumbo-Desogus è coronato dal gol del numero 10 che dribbla il portiere, all'80' Contini irrompe in area e in allungo manda in gol il 4-3 definitivo con un colpo di agilità, cinismo e astuzia su assist di Masala.

IL TABELLINO

Cagliari: Ciocci, Zallu ( 74' Iovu), Boccia, Cusumano, Michelotti, Conti (67' Schirru), Cavuoti, Tramoni (45' Masala), Desogus, Contini (80' Kouda), Luvumbo. A disposizione: D’Aniello, Fusco, Spanu, Palomba, Sulis, Delpupo, Sangowski. All. Agostini

Lazio: Furlanetto, Floriani Mussolini, Novella, Bertini, Armini (87' Pica), Franco, Moro, Ferrante (85' Shehu), Tare (45' Cerbara), Marino, Castigliani. A disposizione: Pereira, Peruzzi, T. Matrino, Nasri, Czyz, Cesaroni. All. Menichini

Ammoniti: Novella (L), Franco (L), Desogus (C), Tramoni (C)

Reti: Castigliani 7' (L), Novella 15' (L), Contini 22', Desogus 30', Marino 65' (L), Desogus 74', Contini 79'